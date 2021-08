Bref, vânzările de astfel de vehicule destinate petrecerii timpului liber au explodat în timpul pandemiei. În UE, călătorii au adoptat autorulotele amenajate, care în 2020 au înregistrat un record istoric de vânzări: 234.000 de exemplare vândute (creştere de 12% în ritm anual), a anunțat Federaţia europeană de caravanning. La rândul lor, vânzările de rulote au explodat şi ele cu 160.000 de exemplare, adică creştere de 21%.

Dar ce se întâmplă pe continentul nostrum este încă departe de iubirea de caravanning de pe alte meleaguri. Spre exemplu, în Australia, sunt înmatriculate, în prezent, peste 750.000 de vehicule de petrecere a timpului liber la 25 de milioane de locuitori, ceea ce poate fi catalogat ca un lucru incredibil. Și în SUA au explodat vânzările. Aici, carnetul de comenzi pentru luxoasele rulote de aluminiu ale firmei Airstream este plin până în 2022. „Cererea ne-a depăşit cu mult estimările. Peste 90% din tot ceea ce am trimis concesionarilor noştri s-a vândut deja“, a declarat, potrivit AFP, directorul general al Airstream, Bob Wheeler. Mai mult, firma-mamă a Airstream, liderul mondial Thor Industries, se aşteaptă ca piaţa să aibă o cerere foarte mare cel puţin până la finele lui 2021. Numai în primul trimestru al acestui an grupul american a raportat o cifră de afaceri record de 2,73 miliarde de dolari… Dar vestea surprinzătoare de-abia acum vine: experții estimează că piaţa mondială de rulote ar urma să crească cu 7% pe an până în 2024, după ce în 2020 a ajuns la 42 de miliarde de dolari.

Să vorbim despre costuri

Dacă ne gândim să cumpărăm o rulotă nouă, putem face următoarele socoteli: o rulotă nouă, de marime medie, pleacă de la 16.000-18.000 de euro, dar se găsesc și mai ieftine, la 12.000 de euro, ceva mai mici. Apoi, există rulote mai mari, cu dotări și spațiu în plus, pe două axe, de 8-9 metri, care pot să coste peste 30.000 de euro. În cazul autorulotelor care pleacă de la circa 35.000 de euro. Evident, unele pot ajunge să coste și peste 100.000 de euro. La categoria high-end, urmează „autobuzele“ în stil american care pornesc de la 2-300.000 de euro și pot ajunge și la un milion de euro.

În cazul nostru, al românior, cei mai mulți se orientează spre rulotele second hand, unde piața începe de la 1.000 de euro, dar care îți mai înghit vreo două. Bref, cu vreo 3.000 de euro ai o rulotă bunicică, numai bună să te plimbi oriunde cu ea. Spre exemplu, noi am găsit o rulotă marca Hobby, tip 520, an fabricație 1989, la prețul de 2899 euro. Probabil că, la o ofertă de 2500, se va vinde. În cazul autorulotelor, ne-am uitat prin piață și am găsit una la 22.900 euro, o autorulotă FIAT Ducato MC Luis, tip Motorhom, an de fabricație 2005. Mai trebuie menționat și un alt aspect: o rulotă tractată crește cam cu 50% consumul de combustibil al mașinii trăgătoare. La categoria autorulote, consumul duce undeva pe la 12-15 litri la suta de km. Mai există o categorie de rulotiști, cei ce își confecționează singuri rulota, dar este un lucru nerecomandabil, pentru că va trebui omologată, ceea ce este, de cele mai multe ori, aproape imposibil.

Unde mergem

Ei bine, dacă vorbim despre România, oferta este destul de bogată, la nivelul campingurilor și o bună hartă în acest sens se găsește pe https://www.rulotisti.com/camping.php. Aici costurile diferă destul de semnificativ, pentru că și aceste campinguri sunt organizate tot pe sistemul de calitate al hotelurilor, adică pe stele.

Exemplu: anul trecut, campingul pentru 4 persoane, la Năvodari, era de 180 de lei pe zi, dar pentru două persoane, camparea te duce undeva la 120 de lei sau poate chiar mai puțin în unele campinguri mai puțin amenajate.

Un alt exemplu poate fi Popas Zodiac Jupiter. Aici, per rulotă, te costă 20 de lei în mai și 45 de lei în august, plus costul pe persoană: 28 de lei în mai sau 40 lei în august.

În cazul în care alegi să ieși din țară cu rulota, costurile de campare merg spre 30-40 de euro. Mai adaugi 5 euro pentru curent, încă 5-10 euro pentru a parca și mașina în interiorul campingului, și încă vreo 5 euro pentru net. Ceea ce ne duce la vreo 60 de euro pe zi. E drept, acest calcul a fost făcut pentru un camping de 3 stele. La unul de cinci stele (din Italia, de exemplu), nota de plată ar fi de 140 de euro pe noapte pentru 3 persoane + câine, rulotă și mașină (sursă garantată, experiență avută în septembrie 2019).

Mai trebuie reținut ceva: dacă vrei să faci off-camping (în natură, spre exemplu) sunt țări, precum Grecia, unde acest lucru nu este permis. Ca să nu mai zic că există zone în Europa unde acest lucru nici nu este indicat, pentru că rulotele sunt ținte ușoare pentru hoți. Așa că dacă vrei să lași rulota și să pleci cu numai cu mașina, fie ca să explorezi, fie că vrei sau să te aprovizionezi, parcă e mai bine în camping, unde există pază, camera de luat vederi etc. Încă un lucru: mulți aleg rulota pentru că își iau și animalul de companie cu ei; Atenție: există campinguri (și la noi) unde în extrasezon poți merge cu cățelul, dar în sezon,nu. Deci, informați-vă din vreme!

Varianta „închirierea“

Este un business care nu merge rău deloc. După primele campinguri care puneau la dispoziție rulote pentru locuit, au apărut și ofertele de rulote de închiriat cu ziua, ca un soi de rent-acar. O rulotă de tractat merge la un cost mediu de 35 de euro pe zi (Fendt, Hobby, Adria, cu aer condiționat). Autorulotele pleacă de la 50 de euro pe zi și ajung și la 180 de euro pe zi. În principiu, pentru pretențioși, ți se cer cam 140 de euro/zi (Roller Team, Model KRONOS 279, an fabricație 2021, lungime 7 metri, frigider, TV, duș, cort țânțari, încălzire prin pardoseală, panouri solare, șase locuri de dormit). Pentru ceilalți, se găsesc variante și de 60-70 de euro (autorulotă Ducati, Marca RIVIERA, an fabricație 2000, Lungime 6,1 metri, locuri dormit: 4; CD, TV, frigider, aer condiționat, antenă satelit, fără încălzire în pardoseală…).

Avantajele călătoriei cu rulota