În tabăra republicană se fac pariuri, în timp ce democrații nu știu dacă este bine să-i dea brânci lui Joe Biden (80 de ani) pentru încă un mandat la Casa Albă sau să găsească un alt candidat, cu șanse mari de a-l învinge pe rivalul republican, arată o analiză ReviewTimes.

Actualul vicepreședinte al SUA, Kamala Harris, ar putea fi pentru democrați o variantă, dar, subliniază publicația americană, tot mai mulți alegători dezaprobă acum performanța ei la Casa Albă, spre deosebire de septembrie 2021.

În condițiile în care popularitatea ei continuă să prăbușească în acest ritm, republicanii ar putea să-și aleagă drept candidat și un ficus, și tot ar putea câștiga în lupta cu Harris. Cel puțin un ficus ar produce oxigen, în timp ce Harris îl aspiră din cameră, în rarele ocazii când este prezentă, adaugă publicația.

Superficialitatea democraților, punctul forte al Partidului Republican

În plus, nimeni nu știe cu adevărat ce fel de lider ar fi Harris. Discursul ei recent, de la Conferința de Securitate de la München, de luna trecută, a sunat ca o placă uzată, care repetă la nesfârșit discursul birocraților de la Washington. Subiectul conferinței a fost abordat de ea cu ”finețea” pe care o are o are angajatul de la McDonalds când îți aruncă un Big Mac prin geamul mașinii, la drive-thru.

Superficialitatea democraților este punctul forte al Partidului Republican. Ce fac ei cu această mină de aur este o altă chestiune. Fostul președinte Donald Trump a „înțeles” că încă eixstă o afinitate pentru ideile sale.

„Al Treilea Război Mondial nu a fost niciodată mai aproape ca acum”, a afirmat Trump într-un videoclip recent, jurând că va ”curăța lumea de toți războinicii și de ultimii globaliști ai Americii”.

Trump aruncă bomba! Nu e de mirare că vor să-l împiedice să candideze

Apoi Trump a aruncat o bombă, care, din gura unui fost președinte american, pare o blasfemie.

„De zeci de ani am avut exact aceiași oameni, cum ar fi (actualul subsecretar de stat pentru afaceri politice) Victoria Nuland și mulți alții ca ea, obsedați să împingă Ucraina spre NATO, ca să nu mai vorbim de sprijinul Departamentului de Stat pentru revoltele din Ucraina”, a spus Trump.

Această afirmație ar fi trebuit să fie pe prima pagină a tuturor ziarelor: „Fostul președinte al SUA recunoaște rolul profund al statului în stimularea schimbării regimului din Ucraina”.

Trump știe unde sunt îngropate scheletele din dulapul Casei Albe și este singurul președinte din istoria recentă care nu a declanșat un război în timpul mandatului. Nu e de mirare că vor să-l împiedice, cu orice preț, să revină. Ar exista un risc serios de ”izbucnire a păcii”. Așa se explică de ce John „Bomb Iran” Bolton a anunțat că va candida.

Fostul guvernator al Carolinei de Sud și ambasador al SUA la Națiunile Unite, Nikki Haley, este un alt neocon, la fel ca și Bolton. Și ea și-a anunțat o candidatură la primarele republicane. E greu să faci distincție între declarațiile lui Haley de cele ale lui Biden sau ale lui Bolton cînd vine vorba de politica externă.

DeSantis și Trump sunt în aceeași tabără

Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, este alt republican care intră în cursă și care are aproape toate atributele lui Trump. DeSantis l-a criticat pe Trump pe mai multe fronturi, inclusiv pe politica externă, dar nu i-a fost frică să evolueze.

„Nu cred că e în interesul nostru să intrăm într-un război proxy cu China sau să ne implicăm în lucruri precum granițele sau Crimeea”, a spus el recent.

Când vine vorba de a opri tsunami-ul stângii, care riscă să inunde societatea occidentală, atât Trump, cât și DeSantis bifează aceleași căsuțe. DeSantis și Trump sunt în aceeași tabără, indiferent dacă sunt sau nu conștienți. Este timpul ca amândoi să înceapă să se comporte ca atare de dragul viitorului Americii.