Un om important de la FCSB a părăsit echipa. Gigi Becali spunea că acesta nu va pleca niciodată

Bogdan Argeș Vintilă a anunțat pe pagina sa de Facebook că se desparte de clubul FCSB. Fostul antrenor spune că a reziliat contractul pe cale amiabilă și a ținut să le mulțumească celor din club pentru susținere.

“Astazi am reziliat pe cale amiabila contractul cu clubul F.C.S.B. Doresc pe aceasta cale sa le multumesc tuturor celor din club pentru sustinerea si ajutorul dat in aceasta perioada si pentru momentele frumoase petrecute impreuna. Le doresc mult succes in continuare! Doamne ajuta!”, a postat acesta pe pagina sa de Facebook.