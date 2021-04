Dezvăluire șocantă despre Florian Coldea. Potrivit unui fost șef al SRI, acesta ar suferi de scleroză în plăci. Acesta ar fi și motivul pentru Coldea ar merge foarte des în Austria, susține Reinhard Heidegger pe pagina sa de socializare.

“Florian Coldea sufera de scleroza in placi, din cauza asta merge atat de des în Austria, pentru a-si injecta un anumit tip de medicamente. Boala este evidentă, se vede pe chipul lui: are fața de “ceară”, galben ca lămâia, dinții i s-au îngălbenit, și de aici atitudinea “bizară și ciudată” pe care o are în public- din cauza creierului nu își mai poate controla membrele superioare/inferioare! Aveți idee spre ce duce scleroza în plăci? Schizofrenie!

De față cu mine, suntem în Săptămâna Patimilor Mântuitorului Iisus Hristos și nu îndrăznesc să denaturez adevărul cu o literă, a avut o izbucnire nervoasă de m-a lăsat tabou, pur și simplu nu am știut cum să reacționez: zâmbea, glumea, în maxim o secundă o furie de nedescris a pus stăpânire pe el.

“Nu vrei să mă înțelegi, dar deloc! Mă străduiesc, mă! Io sunt Coldea, toți mă atacă!”. Pe mutește i-am făcut semn din mână: “Calm, calm, sunt oamenii ăștia de față!”. În spatele nostru era presa, inclusiv Rareș Bogdan, plus conducerea SRI-ului!”, a comentat acesta pe Facebook.

Adevărul despre Florian Coldea

Florian Coldea a fost trecut în rezervă de președintele Klaus Iohannis în ianuarie 2017. Această mutare a fost făcută după luni întregi de scandaluri publice ca efect al declarațiilor lui Sebastian Ghiță, conform cărora cel care atunci era numărul 2 în SRI s-ar fi implicat în diverse afaceri neortodoxe.

În luna octombrie a anului trecut, în presa apărea informația că Florian Coldea s-a apucat de afaceri. Acesta ar fi înființat o firmă împreună cu generalul în rezervă Dumitru Cocoru, fost adjunct al Serviciului Român de Informații. Firma pe care o deține este localizată în București și poartă numele de Strategic SYS SRL.