Pionier in Romania in abordarea subiectelor tabu despre feminitate, Dana Sota a elaborat Decalogul femeii aflate la menopauza. Cu peste 20 de ani de experienta in industria frumusetii din Romania, Dana Sota a elaborat si publicat pe platforma sa, www.danasota.com, in urma experientelor personale si a sfaturilor medicilor, nutritionistilor si antrenorilor, un decalog cu reguli de viata pentru femeile aflate la menopauza.

Cu ocazia Zilei Mondiale a Menopauzei, sarbatorite in intreaga lume pe 18 octombrie, Dana Sota, in varsta de 57 de ani, cunoscuta pentru naturaletea cu care abordeaza subiecte tabu, a avut curajul de a vorbi despre un subiect natural, dar atat de putin abordat in Romania, precum menopauza.

Un studiu din 2017 arata ca in Romania 51% dintre femei au peste 50 de ani, asadar o mare parte din populatia tarii ar trebui sa fie informata si educata in ceea ce priveste menopauza, insa sunt foarte putini medici sau specialisti care isi mai canalizeaza energia pentru a comunica lucruri esentiale pentru ele. “Menopauza este asociata cu batranetea si cumva, cu ultima etapa de viata, asa ca nu prea sunt persoane dornice sa comunice lucrul acesta despre ele. Este deopotriva un lucru intim, dar care, dupa parerea mea, merita sa fie cat mai cunoscut. Menopauza vine la pachet si cu probleme de sanatate, cu boli asociate, cu o infatisare mai putin atragatoare, iar lucrurile acestea, din pacate nu intereseaza pe nimeni. Femeile ajung inevitabil in aceasta etapa, insa fara sa fie pregatite, de aceea mi se pare foarte important ca ele sa stie ce “le asteapta”, sa adopte inca din tinerete un stil de viata sanatos, sa faca sport, sa se preocupe de ingrijire… pentru ca toate acestea vor conta enorm.”, adauga Dana Sota care s-a impus pe piata de beauty din Romania ca editorialist, consultant in frumusete, prezentator tv, antreprenor, blogger, speaker motivational si scriitor al bestseller-ului “Frumusetea se invata”, considerat o adevarata enciclopedie a ingrijirii.

Care este vârsta pentru procesul de schimbare al femeii

Cele mai multe dintre femei trec prin aceleasi etape de viata si trebuie sa le constientizeze si sa se pregateasca fizic si psihic pentru fiecare dintre ele. “Asa cum le vorbim fetelor despre menstruatie si viata intima, este firesc sa vorbim si despre menopauza. Speranta de viata, mai ales in randul femeilor, este din ce in ce mai mare, iar statisticile spun ca femeile intra la menopauza din ce in ce mai devreme. Daca pe vremea bunicii varsta medie de intrare la menopauza era de 55 de ani, acum este de 45-50. Asta inseamna ca procentul femeilor la menopauza este in continua crestere si ca ne petrecem o mare parte din viata fiind la menopauza, asa ca trebuie sa ne facem viata frumoasa, nu sa bagam capul in nisip”, dezvaluie Dana Sota care a creat pe platforma sa o rubrica special pentru abordarea subiectelor controversate sau prea putin discutate pe care a denumit-o “Manifest pentru feminitate la orice varsta”.

Incurajata de comunitatea sa online, de nenumaratele intrebari si comentarii, dar si de persoanele apropiate care o intrebau des care este secretul siluetei, tonusului si spectului ei tanar, Dana Sota a ales sa-si asume public ceea ce foarte putine personalitati din lume o fac: “Cred ca feminitatea nu trebuie sa tina cont de varsta si nu este nevoie sa ne ascundem varsta si particularitatile ei, ca sa stralucim si sa traim bine cu noi. Vreau sa subliniez ca menopauza nu inseamna sfarsitul vietii si ca, abordata corect si personalizat, poate fi o perioada ca oricare alta, se poate trece cu gratie si eleganta peste ea, chiar cu bucurie si optimism. Eu m-am pregatit pentru menopauza de la 35 de ani, am avut un stil de viata sanatos din tinerete, am acelasi numar de kilograme ca acum 20 de ani, imi fac timp pentru mine, incerc mereu lucruri noi, fac sport in mod constant, folosesc produse de ingrijire potrivite varstei si tipului meu de piele. Asa ca, pot spune ca nu am fost foarte afectata de menopauza, asa cum aud la alte femei. Conteaza enorm starea de spirit, eu sunt o fire optimista si am o energie “young”, cum spun prietenii mei, multi dintre ei mult mai tineri decat mine. Sigur, am si eu o multime de simptome, dar le cunosteam dinainte si am stiut cum sa le fac fata. In plus, am facut analize specific si am mers la medici specialisti.”, dezvaluie Dana Sota detalii din povestea ei personala din dorinta ca menopauza sa nu mai fie perceputa ca subiect tabu, o rusine sau ceva ce trebuie ascuns.