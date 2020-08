“Sunt Dana Sota, am 57 de ani si iubesc sa fiu femeie si la varsta mea, asa cum am iubit sa fiu femeie si la 30, 40 sau 50 de ani!”, isi incepe Dana Sota, expert in infrumusetare cu peste 20 de ani de expertiza in domeniu, confesiunea foto si editoriala plina de senzualitate care da startul rubricii “Manifest pentru feminitate” de pe site-ul sau, in care va demola cu exemplul personal, rand pe rand, mare parte dintre tabuurile universului feminin.

Misiunea Danei Sota este aceea de a da incredere femeilor sa-si accepte particularitatile, realitatile, situatiile inerente in viata pe care de cele mai multe ori ele, in tacere, le transforma in probleme. “Am hotarat sa fiu curajoasa, sa accept cine si cum sunt, sa incerc sa fiu cea mai buna versiune a mea indiferent de etapa in care ma aflu. Imi doresc ca noi, femeile, sa avem incredere in noi, in frumusetea si in feminitatea noastra, in felul in care aratam, in felul in care privim viata si tot ceea ce o compune, placut sau mai putin placut. Eu am curajul sa vorbesc despre cine sunt si prin ce trec. Sper ca asta sa poata face orice femeie, spre linistea, increderea si confortul ei.”, marturiseste Dana Sota.

“Atunci cand ai incredere in tine si in faptul ca faci tot ce-ti sta in putere pentru a fi cea mai buna versiune a ta din punct de vedere fizic, psihic si emotional, ajung sa ti se para amuzante prejudecatile si reactiile celor din jur atunci cand aud varsta pe care o ai. Am trait de-a lungul timpului, pe langa aprecieri, si discriminari, replici acide, zambete pline de compasiune, de parca timpul meu ar fi trebuit sa fie trecut. Ei bine, nimic dintre aceste lucruri nedrepte nu m-au ranit, atata timp cat am avut incredere in feminitatea mea, in tot ceea ce fac sa ma simt bine in pielea mea. Este atat de putin importanta numaratoarea anilor si atat de important felul in care alegi sa iti traiesti varsta si viata. Imi doresc sa ne punem pe primul plan si sa incercam sa fim impacate si fericite cu felul in care suntem”, isi continua confesiunea Dana Sota, supranumita de cei din industria frumusetii din Romania “beauty guru”.

Varsta este doar unul dintre tabuurile pe care Dana Sota incearca sa le demoleze prin postari indraznete foto, video si editorial in campania-manifest pe care o demareaza pe site-ul sau.

“Imi doresc sa vorbesc despre subiecte firesti in vietile noastre, dar atat de bine ascunse in sufletul si mintea femeilor. Pe langa subiectele de beauty, wellness, wellbeeing cu care mi-am obisnuit comunitatea, vreau sa dau glas si solutii la subiecte care tin de menopauza, de sex la orice varsta, de libidou, de recuperarea dupa divort, de piele imbatranita si de orice topic de interes, despre care se vorbeste putin, din cauza mentalitatilor si a lipsei de incredere.”, adauga Dana Sota care s-a impus pe piata de beauty din Romania ca editorialist, consultant in frumusete, prezentator tv, antreprenor, blogger, speaker motivational si scriitor al bestseller-ului “Frumusetea se invata”, considerat o adevarata enciclopedie a ingrijirii.

Metoda SOTA este la indemana oricui si oricine, la orice varsta, o poate aplica: “S vine de la Stil de viata sanatos, Somn si Sport. Incerc sa dorm zilnic 8-9 ore, somnul este sfant pentru mine, asa ma refac, asa ma reincarc de energie, iar sportul il fac de 3 ori pe saptamana de la 35 de ani si a devenit cea mai utila rutina pentru corpul si pentru psihicul meu. O vine de la ordinea in viata, in ganduri si in actiuni. Orice ritual benefic pentru corp, minte si suflet trebuie facut cu disciplina si consecventa, cu respectarea bornelor importante din zi si din viata. Nu inseamna ca nu sunt spontana sau ca nu ma bucur de tot ce apare imprevizibil in viata, insa ordinea in regulile ce trebuie respectate imi ajuta corpul sa recunoasca mereu drumul bun si starea de bine. T vine de la Tu, pentru ca intotdeauna trebuie sa te pui pe tine pe primul plan, in centrul existentei tale, cu tot cu ce stii ca iti aduce o stare de bine. Daca tu esti bine, toti cei din jurul tau vor fi bine in relatie cu tine si tot ceea ce ti se intampla va putea fi asimilat cu sens de corpul si psihicul tau. Iar A vine de la alimentatie si apa. Incerc sa nu incarc corpul cu alimente greu de digerat si sa nu mananc dupa 7 seara. De vreo 30 de ani fac asta si ma simt foarte bine. Apa este foarte importanta, medicii spun ca este bine sa bem apa inainte sa ajungem sa simtim starea de sete care este deja un semnal ca ceva este in neregula.” , spune experta în beauty.