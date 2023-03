Fostul ministru Elena Udrea a transmis într-o postare pe pagina sa de socializare „câteva considerații despre patriotism și justiție”. Ea susține că s-a întors în România, a avut încredere în justiția din țară, iar acum a ajuns la închisoare, în vreme ce copilul ei „crește, de un an, fără mamă”.

Am decis să vin în România și să mă încred în „justiție”

„M-am intors in Romania pentru ca mi-am dorit sa imi cresc fetita in tara mea, care este si tara ei. Puteam sa raman in Costa Rica sau puteam sa merg in orice alt loc din Europa.

Din drag pentru tara mea, mi-am luat copilul de 9 luni si am venit acasa, crezand ca abuzurile justitiei „Statului Paralel” au incetat odata cu plecarea lui Coldea, Kovesi si a acolitilor lor, odata cu deciziile CCR prin care au fost recunoscute ilegalitatile facute de binomul SRI -DNA(+ICCJ)…Si cat de tare m-am inselat!!!

Pentru ca am decis sa vin in Romania si sa ma incred in „justitie”, zac in puscarie…iar copilul meu creste, de un an, fara mama. Fetita mea de 4 ani se trezeste in fiecare noapte si plange: “Imi e dor de mami si o vreau pe mami!” iar eu ma simt atat de vinovata fata de ea, pentru prostia de a crede ca puterea „Statului Paralel” a disparut.

Rudel Obreja, un mare patriot, un om de mare onoare si un caracter admirabil, a ales sa stea in Romania cu aceeasi speranta si incredere in lege și in faptul ca dreptatea va triumfa. Din pacate, a murit dupa ce a fost bagat ilegal in puscarie. Trei copii au ramas fara tata. In urma lui a lasat o familie distrusa pe viata.

Ca Rudel Obreja si ca mine sunt mii de oameni. Aceasta este justitia in care cereti oamenilor sa aiba incredere si sa i se supuna; voi, cei care ii judecati pe aceia care au ales sa isi salveze vietile, copiii si familiile, si sa plece in tari cu legi umane si cu o justitie dreapta!!!

Trebuie să corectăm legislația din România

Dacă vreti sa faceti un bine Romaniei prezentati toate fetele realitatii, nu doar ceea ce corespunde interesului vostru personal de moment.

Si, pentru ca ne place sa ne numim europeni, solutia nu este sa criticam legislatia europeana, ci sa o corectam/amendam pe a noastra.

P.S. In Penitenciarul Targsor, sunt zeci de femei fara nume sonore care au cerut singure sa isi ispaseasca pedeapsa in Romania si care acum regreta enorm alegerea facuta din nestiinta si pentru ca au vrut sa fie aproape de familiile lor.

In Anglia, Franta, Italia, Suedia, Olanda, Norvegia si alte state europene unde o parte dintre aceste femei au fost prinse si judecate, faptele fara violenta pentru care au fost condamnate ar fi putut sa fie executate fie in libertate cu anumite indatoriri din partea persoanei condamnate, fie -cel mult- in arest la domiciliu”, a declarat Elena Udrea într-o postare pe Facebook.