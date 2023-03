Un nou atac la adresa justiţiei şi a „statului paralel” din partea Elenei Udrea.

Elena Udrea, atac dur după ce Rudel Obreja a fost condus de ultimul drum

Fostul ministru al Turismului a revenit cu o nouă postare pe pagina sa de socializare, în urma înmormântării lui Rudel Obreja, fostul preşedintele al Federaţiei Române de Box, condamnat alături de Udrea la închisoare în dosarul Gala Bute.

Elena Udrea susţine că Rudel Obreja a fost omorât doar pentru ca ea să ajungă după gratii, iar condamnarea fostului sportiv şi apoi lider al F.R. de Box a fost una abuzivă şi nelegală, decisă de judecători „puşi cu mână”.

Acum însă, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie poate corecta acest abuz grav, pentru că pe 20 martie se judecă contestaţia la executare depusă de Udrea încă din mai 2022. Dreptarea poate fi restabilită, însă, din păcate, acest lucru se va întâmpla după moartea lui Rudel Obreja, mai scrie Elena Udrea în mesajul său.

Postarea integrală a Elenei Udrea: „Mai este o şansă pentru a fi restabilită DREPTATEA”

„Rudel Obreja a fost inmormantat!

Justitia abuziva si ilegala a „Statului Paralel” l-a omorat doar ca sa ma bage pe mine in puscarie.

A fost reincarcerat pe data de 7 aprilie 2022, pentru ca ICCJ a refuzat sa aplice decizia numarul 685/2018 a CCR si a respins astfel rejudecarea legala a dosarului „Gala Bute”.

Cei care aplicasera aceasta decizie in toate cazurile similare, în cazul meu si a lui Rudel Obreja au incalcat-o. Astfel am ramas cu o condamnare abuziva, nelegala, data in anul 2018 de niste judecatori „pusi cu mana” si dovediti ca facand parte din „Statul Paralel”, condus de binomul Coldea-Kovesi.

ICCJ are ocazia sa corecteze abuzul grav facut in dosarul „Gala Bute” care a dus la moartea campionului Rudel Obreja si, de asemenea, sa repuna Constitutia si drepturile fundamentale ale omului pe locul de frunte pe care trebuie sa le ocupe in orice stat de drept adevarat.

Luni, 20 martie, ICCJ judeca contestatia la executare pe care am formulat-o inca din luna mai a anului trecut.

Atunci am cerut sa se constate ca executam o pedeapsa ilegala cu incalcarea Constitutiei, a drepturilor fundamentale( CEDO si CJUE) si a dreptului intern si, deci, ca suntem in penitenciar in mod abuziv.

Mai este o sansa pentru a fi restabilita DREPTATEA insa, din pacate pentru RUDEL OBREJA, dupa moartea sa”, este mesajul postat de Elena Udrea pe contul său de Facebook.