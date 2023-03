Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj cu privire la trecerea în neființă a lui Rudel Obreja. Anterior, Lucian Bute și George Simion au transmis mesaje de condoleanțe familiei îndoliate.

Elena Udrea a precizat motivul pentru care boala sa a fost declanșată, aici fiind vorba despre hărțuirea din dosarul Gala Bute.

Fara indoiala ca boala lui s-a declansat din cauza hartuirii, timp de 8 ani, in dosarul “Gala Bute”. A fost arestat de trei ori in acest timp ca si mine, ultima data pe 7 aprilie anul trecut.

Reincarcerarea a fost un soc pentru el. Nu se astepta ca decizia CCR sa nu fie respectata”, spune fostul ministru al Turismului.

Rudel Obreja a intrat la închisoare sănător, dar epuizat sufletește

Ela Udrea a mai precizat, în mesajul de pe rețelele de socializare că regretatul sportiv a intrat la închisoare sănătos, însă a fost epuizat sufletește.

”A intrat in puscarie sanatos, insa epuizat sufleteste de atata nedreptate. Suferinta pentru copiii mici si sotia care-l asteptau acasa, asa cum povesteste cel cu care a fost inchis de fiecare data, a pricinuit declansarea acestei boli crunte.

Dupa o luna a inceput sa se simta rau, insa doctorul de la Jilava nu l-a luat in serios si inca doua luni a fost tinut in penitenciar cu diagnostice si tratamente gresite”, mai spune fostul oficial român.

Rudel Obreja a fost depistat cu cancer la pancreas mult prea târziu

Fostul ministru spune că Rudel Obreja a fost trimis la spitalul Fundeni, unde s-a descoperit că are cancer la pancreas, însă boala deja era într-o fază terminală.

”Dupa patru luni, in sfarsit au acceptat sa il trimita la spitalul Fundeni, unde i s-a descoperit un cancer la pancreas. Din pacate era prea tarziu, boala fiind in faza terminala.

Datorita presiunii mediatice, a fost eliberat, fara a i se permite, initial, sa paraseasca tara pentru a putea primi tratamentul adecvat.

Daca pe 7 aprilie decizia CCR ar fi fost respectata, Rudel Obreja ar fi fost in libertate. Chiar daca boala s-ar fi declansat, cred cu tarie ca ar fi avut sansa sa o descopere la timp si sa inceapa imediat tratamentul oncologic”, spune ea.

Rudel Obreja, condamnat pe nedrept

În plus, Elena Udrea a mai spus că acesta a fost condamnat pe nedrept în dosarul Gala Bute, subliniind că a fost un om demn și cu onoare.

”Rudel Obreja a fost condamnat pe nedrept in dosarul “Gala Bute”, doar pentru ca a fost un om demn, cu onoare, un om cinstit care nu a acceptat sa faca jocurile procurorului lui Kovesi si nu a cedat presiunilor si santajului acestuia. Se incerca, prin orice mijloace, sa se obtina delatiuni la adresa mea. Desi a denuntat toate acestea public si in fata judecătorilor inca din anul 2015, nimic nu a contat.

Rudel Obreja nu a avut nicio vina. A iubit sportul, a iubit boxul, a fost un patriot. Si-a dorit sa il aduca pe Bute sa boxeze in Romania, in fata concetatenilor lui, fiind in asentimentul milioanelor de romani care voiau atunci sa il vada boxand si aparandu-si sansele in fata, si cu sprijinul lor. Din pacate, pentru aceasta dorinta si pentru patriotismul lui, a platit cu libertatea si acum chiar cu viata.

Toti cei care au fost partasi la acest abuz abject al justitiei “statului paralel” in dosarul “Gala Bute” trebuie sa il aiba pe constiinta. A murit un OM, un TATA, un SOT. Au ramas trei copii orfani! Dumnezeu sa te odihneasca in pace, Rudel Obreja!”, spune ea.