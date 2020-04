In anii 1930, au fost experimentate proceduri faciale de debridare profunda, o interventie care indeparteaza tesutul necrotic sau infectat dintr-o rana pentru a accelera formarea tesutului sanatos si a promova transpunerea acestora ( homogrefe). Tratamentul arsurilor, atat la nivel militar, cat si la populatia civila, ramanea totusi problematic. Victimele arsurilor erau tratate progresiv prin multiple interventii chirurgicale si transplanturi in serie – asa cum se intampla si in prezent.

La sfarsitul razboiului mondial, ingrijorate de ranile cauzate de utilizarea armelor nucleare in Japonia, Statele Unite au trimis medici esteticieni celebri pentru a reface chipurile victimelor si corpurile victimelor. Una dintre proceduri a fost introducerea uleiului de silicon, prin injectare, pentru marirea sanilor in Japonia. Aceasta tehnica a fost insa una dezastruoasa. Asadar, cand lucrurile au mers prost in anii ’50, a fost mai convenabil sa se spuna ca practica a inceput in aceasta tara, mai degraba decat in America de Nord.

In acelasi timp, au fost aplicate interventii in profunzime pe fata si piept pentru a corecta, printre altele, malformatiile. Incepand cu aceasta perioada, chirurgii plasticieni au inceput sa comercializeze expertiza. Promovarea a devenit ceva obisnuit si a inceput sa atraga atentia asociatiilor medicale profesionale. In 1963, chirurgul american Thomas Cronin si clinicianul canadian Frank Gerow, ambii practicieni de la Universitatea Baylor din Houston, Texas, au lansat primul implant de gel siliconic. Comercializat de Dow Corning Corporation, implantul Cronin cu aspect mai natural revolutioneaza lumea maririi sanilor. Pe masura ce implanturile prost proiectate si interventiile chirurgicale abuzive cresc, regulile apar. In Statele Unite, investigatiile cerute de Congres si de grupurile de consumatori au condus la o interventie legislativa in 1976. Reglementarea instrumentelor si implanturilor medicale a fost implementata treptat, in ciuda protestelor vehemente din partea asociatiilor de specialisti in chirurgie cosmetica. Apoi devine obligatorie documentarea sigurantei si eficacitatii unui produs inainte de comercializarea acestuia.

In anii ‘80, chirurgia cosmetica a devenit o mare industrie, obiectul unei promovari sustinute: totul este posibil, cu usurinta si cu costuri reduse. Este apreciata imbunatatirea aspectului corpului si aspectul psihoterapeutic al interventiilor. Chirurgia cosmetica deschide calea catre succesul social si prosperitate. Rezultatele raman totusi variabile, efemere, daca nu catastrofale. Riscurile sunt impinse in fundal sau tinute sub acoperire. Insa din 1989, guvernele au fost din nou nevoite sa intervina. In 1990, Administratia SUA pentru Alimente si Droguri (FDA) a impus reguli pentru vanzarea de implanturi mamare de silicon.

Hipersexualitatea campaniilor publicitare are un rol in acest sen: printr-un corp perfect, expunem intimitatea femeii si dorintele ei. Corpul modeleaza silueta, spre deosebire de deceniile trecute, unde vestimentatia a sculptat corpul. Simbol al feminitatii si al senzualitatii, un san, daca nu il acceptam, poate sa ne influenteze atat viata sociala, cat si pe cea intima.

Pentru unele femei, chirurgia sanului este o adevarata terapie care stimuleaza stima de sine. Un studiu realizat in Norvegia ne permite sa observam abordarea psihologica a femeilor: vorbesc despre „reparatii” si isi doresc o recuperare a volumelor dupa un eveniment specific precum sarcina, scadere in greutate sau boala. Alte femei se simt influentate, pur si simplu, de partea estetica. Multe femei doresc doar sa se simta frumoase. Unele femei doresc o „imbunatatire” a darului naturii.

Practicianul trebuie sa explice rezultatul scontat folosind desene, fotografii sau simulari pe ecran. De asemenea, semneaza un consimtamant informat, care specifica procedurile pentru interventie si riscurile posibile. Printre procedurile care sunt incluse in estetica faciala, exista cea care foloseste botoxul. Aceasta presupune o interventie noninvaziva. Folosit de peste 20 de ani in medicina estetica, injectiile cu toxina botulinica (sau botox) reduc contractia muschilor implicati in formarea ridurilor. Aceste proceduri va permit sa gasiti o expresie mai putin incruntata, stergand ridurile intre sprancene, cele de pe frunte si pe cele din jurul ochilor. Practicianul injecteaza cantitati foarte mici de toxina in muschi folosind un ac foarte fin, fara anestezie sau prin aplicarea unui gel anestezic. O verificare, intre 15 si 30 de zile dupa injectie, permite efectuarea unor modificari. Vizibile dupa 4 zile, rezultatele sunt optime intre 10 si 15 zile si dureaza intre 4 si 6 luni. O durata care tinde sa creasca odata cu tratamentele repetate.

