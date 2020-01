Este vorba despre procedurile de estetica a fetei, chirurgicale si nechirurgicale ce au ca scop redarea supletii pielii si imbunatatirea aspectului facial. Desi nu este un proces de intinerire la nivelul organismului, la suprafata vom arata macar cu 2 pana la 10 ani mai tinere. Femeile au fost preocupate inca din Antichitate de frumusete. Se stie ca regina Cleopatra avea chiar papirusuri scrise de ea insasi cu tot felul de retete cosmetice menite sa ii asigure pentru cat mai mult timp frumusetea. De-a lungul timpului, alte femeie celebre, precum Lucrezia Borgia sau Madame Pompadour foloseau tot felul de trucuri avand, in unele cazuri, o frumusete chiar mortala. In cultura contemporana, exista o legatura nerostita intre varsta si atractivitate: cu cat suntem mai in varsta, cu atat parem mai putin atractivi.

Din fericire insa, in ziua de azi, frumusetea este mult mai la indemana si nu trebuie sa fiti o femeie celebra pentru a beneficia de cele mai bune proceduri pentru a avea un chip minunat. De exemplu, in Bucuresti, puteti apela la serviciile Clinicii Dr. Calu. Pe site-ul https://www.drcalu.com/interventii-chirurgicale/chirurgie-faciala veti gasi o lista completa de proceduri faciale si multe informatii in ce constau acestea. In general, cele mai cerute sunt liftingul facial si rinoplastia.

Putem cuantifica frumusețea?

Aaron Spelling a spus cand incera sa descrie frumusetea:„ Nu pot sa o descriu, dar o recunosc cand intra in camera.”.

Ce este un lifting facial

Un lifting facial este o interventie chirurgicala care poate ajuta la imbunatatirea semnelor de imbatranire a fetei si a gatului. Un medic instruit, certificat precum Dr. Calu va poate oferi rezultate remarcabile in acest sens. Ca in cazul oricarei interventii chirurgicale, exista riscuri posibile de luat in considerare, inclusiv riscuri cauzate de anestezie, infectie, amorteala, cicatrici, cheaguri de sange, complicatii cardiace si rezultate slabe. Discutati cu medicul dumneavoastra despre riscurile si beneficiile interventiei chirurgicale pentru a lua o decizie in cunostinta de cauza.

Procedura se face la clinica si puteti merge acasa in aceeasi zi. Timpul de recuperare este in general de 2-4 saptamani. Uneori este nevoie de mai mult decat un lifting facial pentru a obtine rezultatele dorite. Dupa ce umflarea si vanataile au disparut, veti putea vedea rezultatele complete ale procedurii. Grija pentru piele si mentinerea unui stil de viata general sanatos poate prelungi rezultatele liftingului.

Pe masura ce imbatranim, pielea si tesuturile isi pierd in mod natural elasticitatea. Acest lucru duce la lasarea pielii si riduri. Un facelift este o procedura chirurgicala care ridica si intareste aceste tesuturi faciale. Un facelift poate implica indepartarea excesului de piele, netezirea pliurilor sau a ridurilor si strangerea tesutului facial. Nu include o ridicare a pielii pentru ochi (blefaroplastie), desi aceasta ar putea fi efectuata in acelasi timp. Un facelift este concentrat doar pe doua treimi inferioare ale fetei si adesea pe gat. Pacientele sau pacientii apeleaza la un facelift din mai multe motive diferite. Un motiv obisnuit este acela de a ajuta disimularea semnelor de imbatranire.

Candidatii buni pentru facelift sunt:

Persoanele sanatoase care nu au afectiuni medicale ce pot interfera cu vindecarea ranilor sau recuperarea in urma unei interventii chirurgicale.

Persoanele care nu fumeaza sau utilizeaza substante interzise.

Persoanele care au asteptari realiste de la acesta interventie chirurgicala

Rinoplastia

Rinoplastia este o interventie chirurgicala pentru a schimba forma nasului prin modificarea osului sau a cartilajului. Rinoplastia este unul dintre cele mai frecvente tipuri de chirurgie plastica.

Motivele pentru a apela la rinoplastie

Oamenii aleg rinoplastia pentru a-si repara nasul dupa o accidentare, pentru a corecta problemele de respiratie sau un defect de nastere sau pentru ca nu sunt nemultumiti de aspectul nasului.

Posibilele modificari pe care le poate face chirurgul la nas prin rinoplastie includ:

– O schimbare de dimensiune;

– Remodelarea varfului;

– Ingustarea narilor etc.

Daca rinoplastia este aleasa de dvs. pentru a va imbunatati aspectul, mai degraba decat sanatatea, ar trebui sa asteptati pana cand osul nazal va fi crescut. Pentru fete, rinoplastia poate fi facuta chiar si incepand cu varsta de 15 ani in cazuri speciale. Baietii insa trebuie sa astepte mai mult. Cu toate acestea, daca faceti o interventie chirurgicala din cauza unei insuficiente respiratorii, rinoplastia poate fi efectuata la o varsta mai mica.

Riscurile rinoplastiei

Toate interventiile chirurgicale prezinta anumite riscuri, inclusiv infectia, sangerarea sau o reactie proasta la anestezie. Rinoplastia poate creste riscul unor dificultati de respiratie; epistaxisul; un nas amortit; un nas asimetric; cicatrici. Cu un medic bun precum Dr. Calu, insa riscurile sunt aproape inexistente atata timp cat dvs. sunteti deschisi si oferiti specialistului toate informatiile in legatura cu trecutul dvs. medical. De asemenea, trebuie sa respectati intocmai sfatul acestuia si dupa ce operatia a avut loc.

Ocazional, pacientii nu sunt multumiti de operatia lor. Daca doriti o a doua interventie chirurgicala, trebuie sa asteptati pana cand nasul va este vindecat complet inainte de a va opera din nou. Poate dura un an.

Indiferent de ce tip de opratie alegeti, in primul rand trebuie sa cantariti bine situatia. O discutie sincera cu medicul va va indruma spre o decizie corecta. De asemenea, luati in considerare sfatul medicului in ceea ce priveste orice modificare de aspect. Acesta este un artist cu un ochi format si va va spune exact ce vi se potriveste si ce nu.

