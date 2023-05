Din punct de vedere estetic, rinoplastia poate fi efectuata, cand exista nemultumiri legate de cocoasa sau varf, dar din punct de vedere medical, un nas trebuie operat atunci cand este compromisa functia acestuia. Cele mai frecvente sunt deviatia de sept si hipertrofia de cornete nazale inferioare.

Diferenta dintre rinoplastia deschisa si cea inchisa

Rinoplastia deschisa consta in crearea unor mici incizii in interiorul fiecarei nari, care vor fi unite la nivelul columelei. Prin acestea medicul chirurg poate ridica pielea de pe oasele si cartilajele nasului pentru a examina clar structura acestuia si pentru a corecta imperfectiunile formei sau structurii nazale. In functie de complexitatea operatiei, aceasta dureaza intre 1 si 2 ore, timp in care pacientul va fi adormit in anestezie generala. Este singurul mod in care varful nasului poate fi remodelat, si in corectarea devierilor laterale. De asemenea se practica si in micsorarea nasului sau in rinocorectii secundare. Bine executata ofera cele mai spectaculoase rezultate, un varf de nas bine definit, subtiat, un rezultat rafinat.

Rinoplastia inchisa difera fata de cea deschisa prin prin faptul ca ofera un acces limitat la varful nasului si sept si presupune incizie doar in interiorul narilor, fara ca acestea sa fie unite, prin care se acceseaza restul nasului. Rinoplastia inchisa este recomandata rar, in modificari minore.

Pot aparea riscuri postoperatorii?

Riscul deformarii tardive a nasului apare rar, in cazul rinoplastiilor prea agresive unde suportul nazal a suferit interventii puternice. De asemenea, utilizarea excesiva a grefelor de cartilaj ce au tendinta de a deveni vizibile sub pielea nasului. In urma unei rinoplastii executate corect, nasul trebuie sa aiba o forma perfect stabila care se va incadra in restul organismului si care va evolua de-a lungul anilor odata cu intregul corp.

Cicatricile, neregularitatile de la nivelul dorsului nazal, coborarea varfului nasului, sinechiile sau paresteziile si hipoestezia (tulburari de sensibilitate care dispar dupa cateva luni) sunt efecte ce pot fi evitate prin menajarea zonei un timp cat mai indelungat dupa interventie si prin respectarea regulilor postoperatorii indicate de medicul chirurg.

Ce ar trebui sa stii despre rezultatul acestei interventii chirurgicale?

„Rezultatul rinoplastiei poate fi evaluat doar dupa 3 luni dupa operatie, iar rezultatul final este vizibil abia la 1 an, desi nasul continua sa se re-modeleze si dupa aceasta perioada.

Pielea se dezumfla treptat şi nasul devine usor usor mai suplu si mai armonios. Vizita se face la aproximativ 1 luna, 3 luni si 1 an de la operatie. La acel moment mai multe fotografii vor fi facute şi vor fi comparate cu fotografiile facute inainte de operaţie. Rar, o a doua intervenţie poate fi necesara pentru a imbunataţi şi mai mult rezultatele. In acest caz, procedura suplimentara este mai restransa decat interventia initiala.