Mirela Vaida trece prin momente grele

Mirela Vaida, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de televiziune din România, vrea să ceară ajutorul medicilor pentru a rezolva o problemă care o deranjează de 17 ani.

„Cred ca stiti ce nas stramb am, din nastere! M-am nascut cu o deviatie… de sept! Am incercat sa o repar, prin operatie cu “dalta si ciocanul”, in urma cu vreo 17 ani! A iesit si mai stramb! Si uite asa, mi-a fost frica sa mai incerc.. Dar am auzit de @drionzegrea care are o procedura revolutionara pentru astfel de probleme, fara “dalta” si “ciocan”! Rinoplastia ultrasonica presupune manipularea oaselor nazale cu ajutorul aparatului Piezotome, adica taierea si slefuirea lor cu ajutorul ultrasunetelor. Aceasta abordare este mult mai putin traumatica chiar si asupra oaselor dar mai ales asupra tesuturilor moi din jur (mucoasa nazala, vase de sange, nervi, etc) comparativ cu metoda clasica cu dalta, ciocanul si pila”, a scris Mirela Vaida pe Instagram.

Implică tehnici chirurgicale mai puțin distructive

De asemenea, Vaida a explicat faptul că rinoplastia naturală ultrasonică presupune tehnici chirurgicale mai puțin distructive.

„Rinoplastia Naturala Ultrasonica presupune mult mai mult de atat. Incepe de la planificarea si “design”-ul nasului nou, care trebuie sa fie natural, proportional si in armonie cu fata.

Apoi implica tehnicile chirurgicale ce sunt cele mai putin distructive si ce prezerva cat mai mult din structurile naturale ale nasului.

Toate acestea duc la rezultatul final ce este mai mult decat suma tuturor componentelor: Fara durere, fara vanatai, fara tampoane si comprese in nas, respiratie pe nas imediat de la trezirea din operatie, recuperare rapida, proportii naturale si armonioase = Rinoplastia Naturala Ultrasonica! Pe mine m-a convins! Imi trebuie doar timp pentru recuperare! Dar sa va tineti bine cand voi aparea cu un nas drept si carn, ca la 20 de ani!”, a completat prezentatoarea.