Mirela Vaida, în vârstă de 41 de ani, și-a construit o carieră de succes și o familie minunată alături de soțul ei și cei trei copii, Carla, Vladimir și Tudor Ștefan. Deși acum este o mamă fericită, prezentatoarea emisiunii „Acces Direct” a trecut printr-o tragedie în trecut.

Vedeta a suferit o pierdere dureroasă din cauza unei sarcini extrauterine, chiar în timp ce se afla pe scenă. Mirela mărturisește că nu știa că este însărcinată, deoarece sarcina era într-un stadiu foarte incipient.

În urma unei hemoragii severe, Mirela Vaida a efectuat analize medicale. Iar acestea au dezvăluit că a suferit un avort spontan.

„Eu am avut o sarcină extrauterină, dar a fost eliminată printr-o hemoragie foarte puternică. Eu am mai povestit asta. În timp ce cântam, probabil că și din cauza stresului, a oboselii și a zbuciumului și am cântat o noapte întreagă”, a afirmat aceasta.

„Deci s-a eliminat natural pentru că altfel trebuia să ajung ca și tine. Nici nu știam că eram însărcinată, mi-a ieșit după aceea în analizele de sânge, altfel ca și tine, aș fi aflat că sunt însărcinată și m-aș fi dus la ecografie”, a adăugat vedeta.