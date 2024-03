Mirela Vaida a oferit un interviu recent pentru podcastul lui Teo Trandafir, „Gând la Gând cu Teo”. Aici, vedeta a vorbit despre evenimente din viața sa pe care nu mulți le cunosc.

Mirela Vaida și-a deschis sufletul în fața publicului, împărtășind momente dureroase care au lăsat amprente adânci în viața ei. Chiar dacă a păstrat o aparență demnă și a arătat putere în fața lumii, adesea sufletul ei era sufocat de lacrimi.

Mirela Vaida este una dintre personalitățile cele mai cunoscute din televiziune, fiind atât subiect de aprecieri, cât și de critici, de-a lungul celor peste 20 de ani de carieră. Cu toate acestea, în ciuda prezenței constante pe micile ecrane, ea nu a avut niciodată televiziune prin cablu acasă. În schimb, admira eleganța doamnelor din Piața Operei de la fereastra căminului său, care i-a fost casă pentru o perioadă de patru ani.

Astăzi, Mirela Vaida este o prezență elegantă și puternică, asemănându-se femeilor pe care le admira cu jind în trecut. Cu toate acestea, puțini sunt cei care cunosc adevăratele sale lupte și greutăți, adesea ascunse de ochii curioșilor atunci când camerele se închideau sau când cortina cădea.

În dialogul cu Teo Trandafir, Mirela Vaida a dezvăluit că, pe lângă atacurile publice pe care le-a îndurat, a suferit numeroase pierderi de sarcină până la vârsta de 32 de ani. Mirela a simțit mereu teama că visul său de a deveni mamă nu se va împlini niciodată. În ciuda carierei sale de succes și a căsătoriei de șase ani. Stresul muncii și condițiile dificile i-au afectat în mod tragic sănătatea.

Mirela Vaida a dezvăluit că a avut probleme de sănătate legate de fibroame uterine, necesitând intervenții chirurgicale. Lipsa unei mașini în acea perioadă a dus la expunerea la frig și așteptări îndelungate la troleu, cu efecte negative asupra sănătății sale. Aceste dificultăți au contribuit la momentele dificile prin care a trecut.

După numeroase investigații medicale, Mirela Vaida a decis să lase totul în mâinile lui Dumnezeu, dedicând un an rugăciunii și vizitelor la mănăstiri. La vârsta de 33 de ani, ea afirmă că „conducta s-a desfundat”, referindu-se la succesul conceperii. În prezent, este mândră de cei trei copii, dar își dorește să-și extindă familia și mai mult.

Mirela Vaida a suferit pierderea a două sarcini chiar în timp ce se afla pe scenă, în mijlocul activităților sale profesionale.

Mirela Vaida povestește că prima pierdere de sarcină a avut loc în timp ce se afla la Sinaia, în timp ce cânta. Într-o sală cu aproximativ 300 de spectatori, purtând o rochiță mulată, a simțit o hemoragie puternică. A părăsit scena și nu își amintește cum a ajuns în lift și în cameră, spune ea.

„La mine lucrurile au fost așa. Prima sarcină am pierdut-o la Sinaia în timp ce cântam. Cred că era o sală de 300 de oameni. Eu eram într-o rochiță mulată și am simțit o hemoragie puternică. Am plecat. Nu știu cum am ajuns în lift, în cameră.

Dar atunci mi-am dat seama, uitându-mă, era ca un copil. Un cheag, ceva îngrozitor. M-am speriat atât de tare. A doua oară s-a întâmplat pe scena Teatrului de Revistă. Totuși, vestea bună este că medicii mi-au zis că ceea ce nu era sănătos pentru corp, s-a eliminat. Corpul este o barieră care triază ce e bine și ce nu”, a mărturisit Vaida.