Mirela Vaida a trecut prin momente teribile

Mirela Vaida a povestit despre un moment foarte trist pentru ea. Interpreta de muzică populară a oferit detalii, în cadrul emisiunii pe care o prezintă, despre momentul în care a pierdut o sarcină.

Vedeta a spus că nu știa că este însărcinată și că a aflat despre acesta după ce a pierdut copilul.

Prezentatoarea de la Acces Direct mai spune că bebelușul se dezvoltase în afara uterului.

„Eu am avut o sarcină extrauterină, dar a fost eliminată printr-o hemoragie foarte puternică. Eu am mai povestit asta. În timp ce cântam, probabil că și din cauza stresului, a oboselii și a zbuciumului și am cântat o noapte întreagă”, spune ea.

Mirela Vaida dă vina pe stres și oboseală

Mirela Vaida a mai povestit că sarcina a fost eliminat printr-o hemoragie puternică. Hemoragia a avut loc într-o singură noapte.

Vedeta a mai povestit în cadrul emisiunii că stresul și oboseala și-au spus cuvântul. Ea a mai precizat că atunci când a avut loc tristul eveniment, a cântat toată noaptea.

„Deci s-a eliminat natural pentru că altfel trebuia să ajung ca și tine. Nici nu știam că eram însărcinată, mi-a ieșit după aceea în analizele de sânge, altfel ca și tine, aș fi aflat că sunt însărcinată și m-aș fi dus la ecografie. Aș fi aflat că este extrauterină și ar fi trebuit să intru în operație”, spunea ea.

Vedeta a pierdut două sarcini

Nu este prima dată când vedeta vorbește despre problemele pe care le-a avut. Ea a mai spus că, după acest moment, a mai pierdut o sarcină.

De altfel, vedeta a rămas însărcinată prima după vârsta de 30 de ani. Ea s-a rugat mult timp la Dumnezeu pentru a putea aduce pe lume un bebeluș.

Mirela Vaida a luat în considerare și fertilizarea în vitro, iar în toată această perioadă a fost stresat și din cauză că bunica sa făcuse 7 copii. Astfel, ea se gândea că nu va putea face la fel, ceea ce ar fi însemnat un mare blestem pentru familia ei.

Totuși, vedeta a rămas însărcinată și a născut la 33 de ani. Vedeta are acum trei copii, Carla, Vladimir și Tudor. Aceasta se simte împlinită de când a devenit mamă. De altfel, ea este și foarte mândră de cei trei copii ai ei și are numai cuvinte de laudă. În plus, ea îi apreciază foarte mult pe cei mici.