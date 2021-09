Un artist cunoscut este infectat cu COVID. Florin Ristei a povestit acum ce s-a petrecut cu el și de ce a absentat din platoul matinalului de la Antena 1. Este vorba de emisiunea „Neața cu Răzvan și Dani„. El a făcut primele declarații, mai ales că a primit zeci de mesaje din partea celor care îl urmăresc.

Florin Ristei a postat un mesaj pe Instagram, unde a dezvăluit că a fost infectat cu COVID-19. Trebuie spus că și la PRO TV sunt vedete infectate cu COVID.

„Că tot erați curioși de ce nu am mai apărut la Neața cu Răzvan și Dani, de ce nu am mai apărut, dacă m-au dat afară. Sunt bine, mă întorc săptămâna viitoare. Am agățat un pic de COVID de câteva zile, de vreo nouă. Sunt bine”, a anunțat Florin Ristei, pe InstaStory.

Florin Ristei este nevoit să mai stea acasă încă cinci zile, după care va reveni pe micile ecrane.

Adela Popescu are și ea COVID

Adela Popescu se află în această situație, după ce a făcut testul și a ieșit pozitiv. Prezentatoarea emisiunii „Vorbeşte lumea” a spus că luase decizia să se imunizeze în curând, însă nu a mai apucat să facă acest lucru. Adela Popescu a povestit cum a aflat că a contactat virusul și a explicat de ce nu s-a vaccinat până acum.

„Ieri am început sa ma simt rău și am făcut un test rapid, care, din păcate, a ieșit pozitiv. Apoi am făcut și un PCR, care, și el a ieșit pozitiv. Acum sunt carantinata și o sa fiu prezenta de acasă. Nu sunt vaccinata, fiindca așteptam să nasc, urma sa o fac. Din fericire, copiii sunt la bunici, nu am întrat în contact cu ei și este foarte bine asta. Îmi pare rău că nu sunt acolo, alături de voi (n.r. la emisiune), dar o sa am în fiecare zi câte o surpriza”, a spus vedeta la „Vorbeşte lumea”