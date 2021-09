Adela Popescu a povestit cum a aflat că a contactat virusul și a explicat de ce nu s-a vaccinat până acum.

„Ieri am început sa ma simt rău și am făcut un test rapid, care, din păcate, a ieșit pozitiv. Apoi am făcut și un PCR, care, și el a ieșit pozitiv. Acum sunt carantinata și o sa fiu prezenta de acasă. Nu sunt vaccinata, fiindca așteptam să nasc, urma sa o fac. Din fericire, copiii sunt la bunici, nu am întrat în contact cu ei și este foarte bine asta. Îmi pare rău că nu sunt acolo, alături de voi (n.r. la emisiune), dar o sa am în fiecare zi câte o surpriza”, a spus vedeta la „Vorbeşte lumea”

Adela se pregătește de creștinarea celui de-al treilea copil

De asemenea, de curând, Adela Popescu a vorbit și despre botezul micuţului Adrian, al treilea copil. Vedeta şi Radu Vâlcan au stabilit deja locația, ziua și biserica. Anunţul a fost făcut de prezentatoare pe reţelele de socializare.

Pe data de 11 iulie, Adela Popescu l-a născut pe cel de-al treilea copil. Trupa a crescut cu încă un băiețel. La fel ca în cazul fraților lui, cei doi au ales ca numele lui să înceapă tot cu litera „A’, acesta se numește Adrian.