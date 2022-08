Actorul Ashton Kutcher a mărturisit că a avut o „formă super rară de vasculită”, o boală autoimună, care l-a făcut să-și piardă temporar câteva simțuri de bază.

„În urmă cu doi ani, am avut această formă ciudată, super rară de vasculită, care mi-a distrus vederea, auzul și echilibrul”, a declarat actorul în vârstă de 44 de ani, într-un episod din seria “Running Wild with Bear Grylls: The Challenge”.

„Mi-a luat aproximativ un an ca să fiu din nou ca înainte”, a adăugat actorul, potrivit RollingStone.

Vasculita este o boală care determină îngroșarea pereților vaselor de sânge, întrerupând alimentarea cu sânge a unor organe și țesuturi.

Vasculita poate să apară singură sau poate fi o caracteristică a unei boli reumatismale, cum ar fi artrita reumatoidă, lupusul eritematos sistemic sau scleroza sistemică.

Nu apreciezi cu adevărat ceva, până când nu dispare

Ashton Kutcher spune că oamenii nu apreciază ce le dă viața, până când nu ajung să se confrunte cu anumite situații.

„Nu apreciezi cu adevărat ceva, până când nu dispare, până când ajungi să spui: ”Nu știu dacă voi mai putea să văd vreodată, nu știu dacă voi mai putea să aud vreodată sau dacă voi mai putea merge”, a mărturisit actorul, care crede că e norocos că trăiește.

Kutcher a vorbit și despre mentalitatea care l-a ajutat să depășească acele momente grele.

„În clipa în care începi să-ți vezi obstacolele ca pe niște lucruri care sunt făcute pentru tine, pentru a-ți oferi ceea ce ai nevoie de fapt, atunci viața începe să devină amuzantă. Începi să treci peste problemele tale, în loc să scufunzi în ele”, a declarat el.

Am avut deficiențe de auz, de vedere, probleme de echilibru

Înainte de această confesiune, Kutcher a apelat la Twitter pentru a spune cum se simte, înainte ca dezinformările să pună stăpânire pe rețelele de socializare.

”Există o grămadă de zvonuri / discuții / orice. Da, am avut un episod rar de vasculită acum 3 ani. Am avut unele deficiențe de auz, vedere, probleme de echilibru, imediat după.

Mi-am revenit complet. Totul e bine. Trecem peste! Ne vedem la Maratonul NY 2022.”

Ce este vasculita și cum se manifestă?

Vasculita este numele dat unui grup de boli care se caracterizează prin procese inflamatorii în vasele de sânge și care duc la distrugerea lor. În majoritatea cazurilor, boala se răspândește în mai multe organe sau țesuturi interne.

Îngustarea vaselor afectează în mod negativ alimentarea cu sânge a organelor interne, ducând la moartea țesuturilor. Vasculita poate apărea în orice organ.

Cele mai frecvente semne ale bolii sunt slăbiciune generală a organismului, stare febrilă, lipsa apetitului, pierdere în greutate, durere la nivelul articulațiilor, erupții pe piele.

De asemenea poate fi întreruptă activitatea sistemului vizual. Simptomatologia altor tipuri de vasculite poate fi însoțită de semne de sinus maxilar sau inflamație a urechii medii.