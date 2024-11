Song Jae Rim, un cunoscut actor și model din Coreea de Sud, a fost găsit mort în casa sa din districtul Seongdong, din Seul. Vestea cutremurătoare a șocat fanii K-drama și industria artistică internațională.

În vârstă de 39 de ani, Song Jae Rim a fost găsit fără viață în apartamentul său. Circumstanțele morții sale rămân momentan neclare, autoritățile continuând investigațiile pentru a clarifica cauza decesului, potrivit informațiilor publicate de Soompi.

Actorul se afla într-o etapă prolifică a carierei, iar dispariția sa neașteptată i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Potrivit primelor informații, poliția a descoperit o scrisoare de două pagini în apartamentul acestuia, dar oficialii au declarat că nu există indicii care să sugereze o crimă.

Înmormântarea va avea loc pe 14 noiembrie. Fanii și colegii de breaslă din întreaga lume își exprimă deja regretele și omagiile pe platformele de socializare.

Născut în 1985, Song Jae Rim și-a început cariera artistică în 2009, cu apariția sa în filmul „Actresses”, atrăgând rapid atenția publicului. În 2012, a devenit cunoscut pentru rolul din drama de succes „The Moon Embracing the Sun”, unde a jucat alături de vedete precum Kim Soo Hyun și Han Ga In, consolidându-și astfel popularitatea.

Pe parcursul carierei sale, Song a interpretat o varietate de roluri memorabile în producții sud-coreene precum „Inspiring Generation”, „Two Weeks”, „Goodbye Mr. Black”, „Queen Woo” și „The Suspect”. Talentul său actoricesc, combinat cu o prezență scenică naturală și carismatică, i-a adus și mai mulți fani în rândul publicului internațional.

#SongJaeRim has passed away!

According to media outlet OSEN, Song Jae Rim was found dead on the afternoon of November 12. He was 39 years old.

He is best known in his role in „MOON EMBRACING THE SUN”, a 2012 drama along with KimSooHyun. pic.twitter.com/PL5zoZabnw

— vanessa althea 🍀🐝 (@vanessaalthea26) November 12, 2024