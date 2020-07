Tragedie în America! Un cunoscut actor a murit din cauza noului coronavirus, după ce a luptat 95 de zile cu boala, din cauza căreia a pierdut un picior.

Nick Cordero, un actor canadian cunoscut pe Broadway, a murit din cauza coronavirusului la vârsta de 41 de ani. Anunțul a fost făcut de soția lui, Amanda Kloots.

”Dumnezeu are acum încă un înger”,

a scris Amanda Kloots, duminică seară, pe Instagram. ”Iubitul meu soț a murit în această dimineață. A părăsit lumea înconjurat de familia care l-a iubit și care s-a rugat pentru el”, a adăugat ea, informează digi24.ro, citând CNN.

Nick Cordero a suferit timp de 95 de zile din cauza infecției cu coronavirus, iar în urma complicațiilor bolii i-a fost amputat un picior.

Născut în Canada, s-a mutat la New York și a urmat o carieră în teatru. În 2014, Nick Cordero a fost nominalizat la premiile Tonny pentru rolul din musicalul „Bullets Over Broadway”. Pentru acest rol a primit premiul „World Theater and Outer Critics Circle Award”.

El a mai jucat în piesa de teatru „Waitress” și în musicalul „A Bronx Tale”. De asemenea, a apărut și pe micul ecran în mai multe episoade din „Blue Bloods”, „Law & Order: Special Victims Unit” și „Lilyhammer”.

Trei luni de chin

El a fost internat din luna martie, la Los Angeles. În aceste trei luni, Cordero a avut mai multe momente când starea lui s-a înrăutățit, iar în luna aprilie i-a fost amputat piciorul din cauza septicemiei.

În perioada în care a stat în spital, el a suferit și alte complicații: mini-accidente vasculare cerebrale, cheaguri de sânge, traheostomie și un implant de stimulator cardiac temporar.

Timp de mai multe săptămâni a stat în comă, iar în luna mai s-a trezit, aflându-se însă într-o stare precară. „Chiar și când închide ochii obosește. Medicii așteaptă să-și recapete puterile”, spunea soția lui atunci.

„Plămânii lui Nick au fost puternic afectați. Arătau de parcă ar fi fumat timp de 50 de ani, atât de afectați erau”, a mai spus Amanda Kloots.

De altfel, medicii luau în calcul ideea unui dublu transplant pulmonar.

În urma lui au rămas soția și un copil de un an, pe nume Elvis.