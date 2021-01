Actorul american Dustin Diamond se află în stare gravă la un spital din Florida, informează presa media de specialitate, citată de Efe.

Potrivit sursei citate, actorul, în vârstă de doar 44 de ani, a fost internat la sfârşitul săptămânii trecute la un centru medical după ce a acuzat dureri în corp şi o stare generală de indispoziţie, potrivit site-ului de specialitate TMZ. Totodată, sursa menționată mai precizează că persoane din anturajul său se tem să nu fie vorba de cancer.

Anunțul a fost confirmat și de reprezentantul actorului, care a declarat publicaţiei Hollywood Life că Diamond este spitalizat şi că i se fac mai multe analize pentru stabilirea diagnosticului.

De asemenea, potrivit TMZ, printre numeroasele teste la care a fost supus actorul figurează şi o biopsie. Totodată, există temeri că actorul ar suferi de un anumit timp de cancer, deoarece familia sa are antecedente în acest sens, iar mama lui a a murit de cancer mamar.

Un actor de succes, cu suișuri și coborâșuri

Dustin Diamond este un actor de succes. El a interpretat personajul Samuel ‘Screech’ Powers și a făcut parte din distribuţia originală a popularului serial din anii 1990, “Salvaţi de clopoţel”, care a avut patru sezoane şi un serial derivat – ‘spin-off’ – intitulat “Saved by the Bell: The College Years”.

De asemenea, Diamond a fost singurul membru al distribuţiei originale care nu a fost chemat la reuniunea distribuţiei de anul trecut prin intermediul platformei Peacock.

La scurt timp după încheierea acestui serial, viaţa sa personală a fost marcată de suişuri şi coborâşuri.

Mai exact, în anul 2015, actorul a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru o altercaţie survenită la Wisconsin, fiind acuzat de înjunghiere, iar cu cinci ani în urmă el s-a confruntat cu dificultăţi pentru achitarea unei ipoteci.

De asemenea, în anul 2019, actorul a publicat o biografie, “Behind the Bell”, în care i-a descris pe foştii lui colegi de platou într-o lumină nu prea plăcută. Însă, într-un interviu din 2016, acordat lui Mario Lopez care a făcut la rândul lui parte din acest serial, el a mărturisit că regretă acest lucru.

