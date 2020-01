Deputata Cristina Burciu a negat informațiile care circulă în spațiul public, referitoare la întoarcerea sa în Partidul Social Democrat. De asemenea, aceasta a transmis și motivele pentru care s-a alăturat Partidului Național Liberal.

„La sfârșitul anului 2019 am decis să susțin învestirea în funcție a Guvernului propus de Ludovic Orban pentru că România nu își putea permite să intre într-o criză guvernamentală. Un astfel de caz ar fi însemnat ca situația fiecărui român să fie afectată de instabilitatea generată de neînvestirea unui nou Guvern. Consider obiectivul oricărui ales este acela de a se asigura că acțiunile sale politice generează efecte pozitive pentru cetățeni, și nu invers. Am vrut ca România să intre într-o zonă de stabilitate și consider că am dat dovadă de maturitate politică, deoarece țara nu putea merge înainte într-o situație de criză permanentă, aveam nevoie de buget, de funcționarea instituțiilor statului, de plata salariilor și a pensiilor. Toate acestea ar fi fost în pericol în cazul în care noul guvern nu ar fi fost învestit”, a transmis Cristina Burciu.

PSD a pierdut guvernarea din cauza unui slab management politic

„Este regretabil că PSD a ajuns situația de a pierde guvernarea prin moțiunea de cenzură, din cauza unui slab management politic și a incapacității conducerii de a menține un climat de unitate și solidaritate. Personal, nu am niciun regret, voi avea în continuare respectul cuvenit pentru foștii colegi din PSD, cu speranța că vor reuși cu adevărat reformarea acestui partid cu tradiție din România dar repet: nu am nicio intenție de a reveni în Partidul Social Democrat!

Îmi voi continua activitatea parlamentară pe aceeași linie ca și până acum, respectiv voi susține proiectele legislative și inițiativele pozitive pentru îmbunătățirea vieții românilor. Pe plan local, voi rămâne în continuare alături de clujeni și la dispoziția lor. Îi voi sprijini, în măsura prerogativelor mele, să își rezolve problemele și să obțină răspunsurile dorite la toate aspectele pe care mi le vor sesiza”, a mai spus aceasta.

Cristina Burciu, dată afară din PSD pentru că a votat Guvernul Orban

Amintim că deputata Cristina Burciu s-a alăturat recent Partidului Național Liberal, după ce a fost dată afară din PSD, din cauză că a votat Guvernul Orban, potrivit știripesurse.ro. De asemenea, și fostul senator PSD Cluj, Vasilea Ilea, s-ar putea să se întoarcă la PSD, după ce anul trecut plecase la Pro România.

„S-au intors deja deputatii Cornel Itu si Horia Nasra. Se va intoarce si deputata Cristina Burciu, am avut discutii cu dansa. Sa vedem daca senatorul Vasile Ilea se va intoarce sau nu se va intoare, ramane de vazut”, a declarat Gheorghe Șimon.

