Cine este deputatul PNL care se întoarce în PSD

Potrivit informațiilor aflate de știripesurse.ro, deputata Cristina Burciu, înregimentată recent la PNL, o să revină în partid. Aceasta a votat Guvernul Orban și ulterior a fost exclusă din PSD în urma unei ședințe CEx. Se pare că și fostul senator PSD Cluj Vasile Ilea, plecat anul trecut la Pro Romania, ar putea să se întoarcă în PSD.

„S-au intors deja deputatii Cornel Itu si Horia Nasra. Se va intoarce si deputata Cristina Burciu, am avut discutii cu dansa. Sa vedem daca senatorul Vasile Ilea se va intoarce sau nu se va intoare, ramane de vazut”, a declarat Gheorghe Șimon.

Filiala pe care o conduce este delicată

„Este o filiala foarte delicata. Este un fief de dreapta, dar nu inseamna ca nu se pot scoate niste rezultate. Mai greu, dar construim. Suntem in faza in care organizam conferinte locale. In localitatile in care nu avem primari cautam candidati pentru primar si lista de consilieri locali. Avem 32 de primari, eu spun ca niciunul nu ne va parasi, toti vor candida din partea noastra. Prioritatile mele sunt conferintele locale in cele 82 de UAT-uri, stabilirea candidatilor la alegerile locale, primari, consilii locali, Consiliu Judetean”, a mai spus liderul interimar PSD Cluj.

Șimon a indicat că a găsit haos în filială

„Au fost niste intelegeri locale, a existat o organizatie la nivel de municipiu care nu se putea numi organizatie, adica fara organizatii de baza, era haotica. Incet, incet, constituim organizatii, mergem inainte. Sunt oameni au fost neglijati, oameni care n-au mai fost convocati la sedinte, la actiuni politice si din cauza asta s-a ajuns aici. Lucrurile s-au tot deteriorat incepand cu 2015 si astazi sunt asa cum sunt”, a explicat acesta.

