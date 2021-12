Într-o intervenție făcută în direct la România Tv, Diana Şoşoacă a răbufnit la adresa lui Klaus Iohannis, Lucian Bode şi Raed Arafat. Senatoarea s-a arătat extrem de deranjată de mesajele trimise de cei trei oficiali în cazul scandalului în care este implicată.

Mai exact, Diana Șoșoacă îi acuză pe cei trei oameni politici că nu cunosc foarte bine legea, în contextul în care nicio entitate nu are voie să intervină într-o anchetă penală, unde doar procurorii pot lua o decizie.

Totodată, senatoarea a mai adăugat că este pentru prima oară în Româna când președintele sau alți oameni politici ajung să se implice într-o anchetă. În acest context, Diana Șoșoacă susține că este vorba despre trafic de influență, iar constituția României ”este jucată în picioare” de toată lumea.

„Trecand de pozitia mea oficiala ca senator, raman avocat. Nicio entitate nu are voie să intervina intr-o ancheta penala, unde doar procurorii pot decide cum se desfasoara aceasta. Mai mult, doar judecatorul decide asupra masurilor care se iau. Este pentru prima data in istoria Romaniei cand implicarea este făţisă, fara niciun fel de ascunzis. Nu au dreptul sa vorbească cu privire la o ancheta penala in desfasurare. Aceasta constituie trafic de influenta. Constitutia romaniei este jucata in picioare de toata lumea. Statul italian trebuie apreciat pentru că îşi apără jurnalista. Noi aratam ca suntem condusi de tradatori si sclavi”, a spus senatoarea la România Tv.

Amintim faptul că reacția senatoarei vine după ce șeful statului, Raed Arafat, dar și Lucian Bode au reacționat în cazul scandalului cu jurnaliștii italieni. Astfel, președintele Iohannis a precizat că ce s-a întâmplat vineri seară este un incident ”absolut regretabil”.

Mesajul lui Klaus Iohannis

Totodată, șeful statului a precizat că nu vrea să se pronunțe până când nu se va ști exact ce s-a întâmplat, adăugând că cere verificări ”la sânge”, astfel încât un astfel de incident să nu se mai repete.

„Este un incident absolut regretabil şi trebuie să fim foarte clari: sechestrarea de persoane se sancţionează, conform legii, şi în România.

Pe de altă parte, nu vreau să mă antepronunţ. Absolut toate autorităţile competente să verifice ce s-a întâmplat şi cum s-a intervenit trebuie să îşi facă datoria cu vârf şi îndesat, cum se spune, după care cu siguranţă voi aştepta concluziile de rigoare. Este posibil să fi fost greşeli în abordare, dar nu pot eu să mă exprim asupra acestor chestiuni. Cert este: solicit această verificare la sânge pentru a nu avea încă o dată un astfel de incident, care ste absolut regretabil şi, ca să fiu sincer, până acuma ar fi fost inimaginabil”, a declarat Klaus Iohannis.

O reacție în acest sens au avut-o și Lucian Bode, dar şi Raed Arafat. De asemenea, ambasadorul României la Roma a primit din partea Italiei o solicitare în care era întrebat ce măsuri a luat România după acest scandal fără precedent.

„A fost demarată o anchetă de către organele de cercetare penală române, urmând ca aceasta să stabilească detaliile incidentului şi să determine, dacă este cazul, adoptarea de măsuri, conform legii”, declara diplomatul.