Soțul Dianei Șoșoacă are probleme grave! Lucian Bode îl vrea după gratii: Avem două dosare penale în lucru

În acest context, ministrul Lucian Bode a declarat că este nemulțumit de întreaga situație și de faptul că persoana care a agresat și un polițist, făcând referire la soțul Dianei Șoșoacă, este în libertate.

Ministrul Afacerilor Interne a mai spus că există două dosare penale în lucru, subliniind că are și o relație foarte bună cu omologul său italian, doamna Luciana Lamorgese.

„Sunt foarte nemulțumit că un poliţist participant la această activitate a fost împins, i s-a pus mâna în gât şi i s-a tras de uniformă. Iar cel care a procedat s-a dedat la astfel de fapte de ultraj şi este în libertate. Şi eu sunt nemulțumit, în calitate de ministru al Afacerilor Interne de acest lucru. Dar avem două dosare penale în lucru.

Eu am încredere în instituțiile statului român, în colaborarea din România şi cele din Italia, care aşa cum am arătat şi în cazul crimei de la Iaşi, este una la un nivel foarte înalt. Personal am o colaborare forte bună cu doamna Luciana Lamorgese, ministru de Interne din Italia, şi am încredere că la finalul acestei anchete toţi cei vinovaţi vor plăti”, a spus Ministrul de Interne pentru Antena 3.

Jurnalista italiană a formulat o plângere

În urma scandalului de vineri seara de la cabinetul de avocatură al senatoarei, jurnalista din Italia, Lucia Goracci, a depus o plângere la Secția 4 de Poliție din Capitală. Aceasta spune că a fost sechestrată de către Diana și Dumitru Șoșoacă, precizând, totodată, că cel din urmă a mușcat-o de mână.

Potrivit informațiilor care au apărut până la această oră, soțul senatoarei este acuzat că a agresat un polițist care a venit să aplaneze conflictul. Amintim că Dumitru Silvestru Șoșoacă a fost plasat sub control judiciar timp de 60 de zile.

Dumitru Șoșoacă: Nu mă pun la mintea ei, face show!

Lucia Goracci, jurnalista de la Rai Uno care a fost agresată de soţii Şoşoacă, a povestit prin ce a trecut, într-o intervenţie la postul de televiziune la care lucrează, după revenirea în Italia.

“Deși eram în România, m-am simțit ca în Siria”, este declaraţia şocantă a jurnalistei din peninsulă.

“Soțul senatoarei Șoșoacă i-a șoptit translatoarei noastre la ureche – cel care apoi m-a atacat – i-a șoptit: Uite ce-o să fac cu toți patru, vă arunc pe fereastră.

Lucrurile au evoluat într-un crescendo grotesc, când am fost sechestrați, apoi când eu am reușit să scap, tot acel timp în care nu am știut ce se întâmplă cu cei trei colegi ai mei aflați înăuntru”, a declarat Lucia Goracci, potrivit Digi24.

Jurnalista din Italia a criticat şi modul în care au intervenit poliţiştii chemaţi la faţa locului. În loc să-i apere pe jurnaliştii agresaţi, oamenii legii i-au ținut la secție fără motiv, unde i-au percheziționat în căutare de arme și droguri, spune Goracci.

“Este paradoxal. Mai întâi, acea tentativă de manipulare a dovezilor. Acest video postat de senatoare arată foarte clar cum, ținându-mă, polițistul a facilitat într-o anumită măsură agresiunea, agresarea mea de către soțul senatoarei”, a mai precizat Lucia Goracci pentru Rai Uno.