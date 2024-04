Poliția Capitalei a emis o restricție împotriva lui Silvestru Șoșoacă la cererea soției sale, Diana Șoșoacă, care-l acuză că a avut comportamente intimidante și agresive față de ea în trecut. Ar fi trebuit să se prezinte la sediul poliției pentru a i se monta o brățară electronică de monitorizare, dar nu a respectat această solicitare. În prezent, autoritățile locale sunt în căutarea lui.

Marți seară, a vorbit public despre cele întâmplate. Respinge acuzațiile, afirmând că nu a avut contact cu soția lui de mult timp. Speră să nu i se aplice o brățară electronică. Nu a avut niciodată o astfel de experiență. Crede că soția sa își dorește publicitate și că nu este conștientă de acțiunile ei, în special în contextul campaniei electorale în care se află.

Potrivit spuselor sale, Diana Șoșoacă are dificultăți mentale. Se teme că, după o perioadă de patru săptămâni în care nu au comunicat, aceasta ar putea face afirmații neadevărate despre el.

„Sper că nu-mi pune brățară. N-am pățit niciodată așa ceva. Vrea să se bage în seamă, vrea publicitate, ea nu știe. A început campania electorală, iar ea nu are niciun program. Nu are niciun om valabil, nu are absolut pe nimeni. N-are decât ciurli burli prin tot partidul. Ea nu e conștientă, nu știe ce face. Dacă face rău sau bine în viață. Important e că face ceva. Are problemele ei menta…

Nu vreau să spun nimic. Să mă trezesc după patru săptămâni de când nu am scos o vorbă cu ea că spune că am făcut nu știu ce. N-are decât hau hau hau. Trompetă și atât. Asta vrea să facă. Întotdeauna Diana te agresează și apoi ea e victimă. Te agresează și apoi ea e victimă. Nici eu n-am agresat-o pe ea și nici ea pe mine. Ea face rău oricui, doar să se răzbune”, a spus el pentru Realitatea PLUS.