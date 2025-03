Diana Șoșoacă a spus că tot acest plan de anulare a candidaturii lui Călin Georgescu ar face parte dintr-o strategie a PSD-ului, care ar dori să distrugă naționalismul. Ea este convinsă că acest partid a încercat să o excludă din cursă, iar acum se folosește de Georgescu pentru a crea o imagine de victimă, cu o atenție mediatică continuă asupra lui.

De asemenea, Șoșoacă a menționat că a încercat să afle dacă cererea sa adresată Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) privind Hotărârea nr. 2 a ajuns la destinație, dar a fost informată că nu există dovezi că aceasta ar fi fost primită.

În fața acestei situații, ea a declarat că nu are altă alegere decât să își depună candidatura, chiar dacă există posibilitatea ca aceasta să fie invalidată „la masa verde”.

„Există mai multe posibilități (…). Tot acest plan de anulare a candidaturii lui Georgescu aparține PSD-ului, exact cum PSD-ul m-a executat pe mine. Se dorește distrugerea, se dorește distrugerea naționalismului, se introduc cai troieni. Ulterior, din domnul Georgescu au făcut acum o victimă, diferența dintre anularea cnadidaturii mele și a lui este că toate posturile TV prezintă cazul lui Georgescu încontinuu de luni de zile. La mine în 48 de ore s-a închis.

Am urmărit astăzi să văd dacă cererea mea de anulare la CEDO a Hotărârii nr. 2 a ajuns. Poșta Română îmi spune că nu are date, deși este trimisă cu confirmare de primite, nu are date care să ateste că ar fi ajuns vreodată această cerere a mea la CEDO. Se ridică din umeri, nu se știe unde este cererea mea adresată CEDO cu privire la HG nr. 2”, a declarat Diana Șooacă la România TV.