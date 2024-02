O situație aparent gravă și tensionată a avut loc săptămâna aceasta în viața senatoarei Diana Iovanovici-Șoșoacă, după ce a declarat că a primit un plic suspect, pretins a conține o substanță radioactivă. Cu toate acestea, realitatea s-a dovedit a fi cu totul alta, plicul conținând doar zahăr.

Incidentul a avut loc marți, iar Diana Șoșoacă, a dat imediat vina pe „sistem” susținând că ar fi vorba de o răzbunare. Ea a susținut că plicul a fost expediat pe ruta unui penitenciar, amintindu-i de practicile dinaintea anului 1989.

Ea a relatat că luni dimineața a fost informată de către SPP cu privire la primirea unui plic ce conținea „o substanță granulată”. Rezultatele analizelor au arătat că era vorba despre zahăr.

De altfel, ea a sugerat că este posibil ca astfel de situații să mai existe și acest incident ar putea fi, de fapt, o încercare de hărțuire și instigare.

Pe de altă parte însă, soțul său, Silvestru Șoșoacă, a adus o altă perspectivă asupra incidentului, sugerând că senatoarea ar fi știut de la bun început că plicul nu reprezintă o amenințare reală. Acesta a declarat că Diana Șoșoacă ar fi putut să se folosească de acest episod pentru a ieși în evidență în mediul online.

De altfel, el a spus că nu are deloc încredere în ceea ce face Diana Iovanovici-Șoșoacă și speră că în curând senatoarea va fi și „fostă Șoșoacă”.

„Am auzit din presă și eu legat de un plic de Xanax. Ea are nevoie de Xanax, probabil. Nu știu ce să zic, eu știu că ea blufează foarte mult, joacă la cacealma de o sută de mii de ori pe săptămână. E probabil încă un mod prin care vrea să iasă în evidență. Eu nu am deloc încredere în ceea ce face Diana Iovanovici, să sperăm, în curând, fostă Șoșoacă. O va chema Diana Macovei, așa cum o știe toată lumea. Nu am deloc încredere, cred că și-a înscenat lucrul ăsta. Face parte din scenariul victimizării Dianei, să nu o luați prea tare în serios”, a declarat Silvestru Șoșoacă, la Antena 3 CNN.