Mai mulți președinți de filiale ai partidului S.O.S. România au depus plângeri penale, afirmând că dețin probe care au fost incluse în sesizările adresate DNA și DIICOT. Aceștia solicită organelor judiciare să ancheteze posibile infracțiuni, printre care se numără falsul, uzul de fals, mita electorală și spălarea de bani.

De asemenea, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a fost sesizată în legătură cu posibilele ilegalități în care s-ar afla S.O.S. România. Se ridică întrebarea dacă alegătorii au votat-o pe Diana Șoșoacă și pe Luis Lazarus fără a fi pe deplin informați, având în vedere că, conform celor care au depus sesizarea la parchet, partidul funcționează nelegal încă din primăvara acestui an.

Toate aspectele legate de suspiciunile privind legalitatea S.O.S. România – inclusiv fondurile partidului, modul de gestionare a finanțelor, proveniența acestora și utilizarea lor, fie ea legală sau ilegală – vor fi supuse unei verificări riguroase. Acuzațiile de o asemenea gravitate nu pot fi ignorate sau ascunse din motive politice, iar transparența este esențială în acest caz.

Într-un interviu acordat publicației Gândul Exclusiv, avocata Ingrid Alexandrescu, fost președinte al filialei S.O.S. Argeș, împreună cu colega sa de partid, Amalia Bellantoni, fost președinte al S.O.S. Călărași, au făcut dezvăluiri cu privire la neregulile financiare din cadrul partidului. Acestea afirmă că, până în prezent, instituțiile statului care au fost informate despre aceste acuzații penale, descoperite în urma alegerilor locale și europarlamentare din 9 iunie, nu au întreprins nicio acțiune pentru a verifica veridicitatea susținerilor făcute de reclamanți.

De asemenea, suntem amenințate cu viața, cu viața membrilor familiei noastre. Am depus la antifraudă, am depus la toate instituțiile României, au fost semnalate. Așa cum probabil ați aflat deja, ANAF-ul a dispus ca acest partid să fie suspendat. Sunt foarte multe nereguli și nu înțeleg de ce, până în momentul de față, nimeni nu s-a sesizat. Dar dacă acesta este momentul, atunci vă rog, toate instituțiile statului, să vă dați concursul pentru a opri această înșelătorie pe numele ei, Diana Iovanovici Șoșoacă”, a spus Amalia Bellantoni.

În ceea ce privește amenințările adresate celor care au sesizat autoritățile de anchetă, Ingrid Alexandrescu a subliniat că acestea provin din partea unor membri ai S.O.S. România, care susțin că au fost îndepărtați din funcțiile lor în partid, la ordinul Dianei Șoșoacă, după alegerile locale și europarlamentare. Ea a explicat că aceste represalii sunt rezultatul neregulilor semnalate în cadrul S.O.S. și al posibilelor infracțiuni comise de Diana Șoșoacă.

“Amenințările au fost făcute, public, de Clanul Lupilor. Cel din stânga, cu ochelari (fotografie aflată în posesia Gândul), este Wolf, cel care amenință și care trimite aceste amenințări. Celălalt este proprietarul Castelului Lupilor din Hunedoara, pe care îl va pune probabil să candideze la funcția de deputat. Înțeleg că soția sa lucrează la AFIR, o instituție din județul Argeș, nu cunosc.

Este Wolf, își spune el Lupul. Este cel care pe Tiktok și pe toate site-urile de socializare adresează amenințări tuturor celor care au făcut plângere penală. Inclusiv mie mi-a adresat amenințări. Nu mi-a spus numele, dar mi-a zis cea de la Pitești, pe care am sunat-o să o rog. Deci practic mă sunase. Ceva de genul sunt și scrise unora: «Vă treziți cu ghivece acasă», «Vă distrug degetele», «Faceți cunoștință cu rozeta», «Vă toc urechile»…

Am depus la DNA (n.red. – probele), am făcut și plângere. Este, practic, un grup infracțional organizat și, bineînțeles, îi iau apărarea Dianei Iovanovici Șoșoacă … Noi nu am știut de existența acestui plan până la acest moment, deși a colaborat cu ei de mult. Am constatat că totul era premeditat. Practic a avut planul împărțit în două etape. O etapă până la alegerile europarlamentare, când a pozat în persoana patrioată, corectă, cinstită, cu oameni corecți care n-au mai făcut politică, dar sunt nume reprezentative la nivel local”, a mai spus Ingrid Alexandrescu.