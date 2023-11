Diana Șoșoacă este foc și pară pe Lidia Vadim, fiica cea mare a fostului lider al Partidului România Mare (PRM) Corneliu Vadim Tudor. Aceasta s-a înscris în AUR. Motivul supării este faptul că Șoșoacă, după cum spune, ar fi ajutat-o cu multe pe Lidia Vadim, de-a lungul timpului. Ea este de părere că gestul acesteia este tradare pentru că s-ar fi așteptat să se înscrie în partidul său.

”Madam domnișoară Vadim, ții minte când mă sunai și am fost cu tine zi de zi să-ți salvez bărbatul? Te-a refuzat Simion și am fost zi de zi cu tine la spital, am depus plângere penală, te-am ajutat cu absolut orice și acum te duci la Simion?

Bă, poate vă dau publicității toate discuțiile cu mine, cu Lidia Vadim! Păi nu-i e rușine? Chiar în halul asta ne vindem? Când Corneliu Vadim Tudor i-a urât pe aia care sunt acum în AUR. Nici un scupipat nu dădea pe ei. Pe miliardarii aia pe care nu dădea doi bani. Atâta promiscuitate am ajuns?

Femeia asta și-a văzut bărbatul datorită mie. Nu vă supărați, cinci ore am dat declarații în dosarul bărbatului ei, cinci ore și le-am explicat polițiștilor totul. Toate înregistrările sunt făcute de mine în dosarul ală. Cu asta ne-am ales în politica românescă, cu lipsă de moralitate, cu oameni uciși aruncați în saci negri de plastic, cu copii distruși, cu cancere galopante.

Rona Hartner de ce a murit, Dumnezeu să o odihnească? Era pacienta mamei mele. A crezut în marea medicină deși i s-a spus ”nu te vaccina!””, a spus senatoarea Diana Șoșoacă.