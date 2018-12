Ultima oră! Trădare în PSD: Și-a dat demisia din partid și se duce alături de dușmanul nr. 1 al lui Dragnea

Trădare în PSD! Deputatul Ion Mocioalcă, preşedinte PSD Caraş-Severin, şi-a anunţat pe Facebook demisia din partid, declarând că se alătură lui Victor Ponta în partidul Pro România.

Decizia liderului PSD Caraş-Severin vine în condiţiile în care acesta se afla pe lista neagră a partidului, urmând să fie debarcat din funcţii, deoarece a semnat scrisoarea publică îndreptată împotriva lui Liviu Dragnea şi prin care i se cerea demisia acestuia.

„Acum trei zile s-au împlinit 24 de ani de când am intrat în Partidul Social Democrat. (...) Am intrat în PSD pentru că am crezut că locul României este alături de Europa şi SUA, că românii au dreptul la o viaţă decentă, la un sistem de educaţie care să le dea tinerilor şansa succesului în lumea globală, la un sistem de sănătate performant, la străzi şi autostrăzi care să conecteze România de economiile occidentale (...) Este dezamăgitor, însă, ca acum, după toată această istorie comună, să constat că nu mai există niciun fel de respect (...) Este nedrept şi umilitor ca eu, asemenea unor alţi colegi ai mei din PSD, să aşteptăm fiecare CEX al partidului întrebându-ne dacă acela va fi momentul în care vom fi puşi în discuţie şi judecaţi de persoane care în marea lor majoritate nu au trăit în acest partid niciodată momentele de care am avut noi parte,” a declarat deputatul Ion Mocioalcă.

De asemenea, acesta îi îndeamnă pe cei care se vor supăra pe ei să nu caute explicaţii în ocultele statului paralel, în false dosare, în vanităţi rănite sau în lupte politice trecute sau prezente, ci tocmai în viitor, în ceea ce se construieşte astăzi în PSD şi pe lângă PSD, avertizând că au mai fost cazuri de politicieni care s-au crezut nemuritori, s-au jucat iresponsabil şi au ajuns, în final, victime ale propriei lor puteri.