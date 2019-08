Laura Codruța Kovesi a stat azi deastul de încodată. Motivul l-a reprezentat prezența la audieri a ambasadorului României la Washington, George Maior, fost șef al SRI.

El a vorbit despre implicarea lui Kovesi în aducerea în țară a lui Nicolae Popa din Indonezia și a dat detalii legate de acest subiect.

Maior a susținut că toată operațiunea s-a realizat „în contextul clar, legal, definit de legislaţia românească”, susţinând că el nu a sesizat aspecte care să facă obiectul vreunei infracţiuni din partea unor persoane implicate în acea operaţiune.

„A fost o discuţie foarte bună cu doamna procuror. Cred că am acoperit în calitate de martor tot contextul în care SRI s-a implicat pe bună dreptate în această operaţiune de succes, alături de alte state. Tot în calitate de martor, am precizat că nu am sesizat aspecte care să facă cumva obiectul vreunei infracţiuni din partea unor persoane care au fost implicate concret. Deci, a fost o audiere lămuritoare şi foarte bună. (…) Eu nu pot să comentez ce spune Sebastian Ghiţă, eu precizez lucruri pe care le ştiu în calitate de director al Serviciului Român de Informaţii şi, în acest context, SRI a fost extraordinar de eficient şi competent”, a spus Maior, la ieşirea din sediul SIIJ.

Întrebat dacă a discutat la acel moment cu Laura Codruţa Kovesi despre extrădarea lui Popa, inclusiv în cadru neoficial, Maior a declarat: „Extrădarea s-a realizat în contextul clar, legal, definit de legislaţia românească şi rolul Ministerului Public este clar definit în acea legislaţie. (…) (Operaţiunea – n.r.) s-a realizat în contextul unui task force interinstituţional, lucru care sper să se realizeze şi în prezent. Comunicare pur instituţională. (…) Toate explicaţiile necesare au fost date în contextul acestei audieri şi se precizează exact cum s-a implicat SRI pentru realizarea acestei operaţiuni de succes”.

Maior a fost chestionat și pe marginea existenţei unui dosar la DNA care s-ar referi la o sumă de bani pe care el ar fi primit-o de la omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu, Maior a spus: „Aceasta este o prostie. Nu este niciun dosar. Nu am primit de la nimeni, niciodată, un ban”.

