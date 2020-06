La două săptămâni de la moartea lui Costin Marculescu, Cristina, ultima iubită a acestuia, rupe tăcerea. Tânăra, despre care s-a zvonit că ar fi provocat depresia actorului, a vorbit deschis despre relația pe care a avut-o cu „Emil” din ”Liceenii”, într-un interviu cancan.ro.

La scurt timp după decesul lui Costin Mărculescu, apropiații acestuia au susținut că actorul ar fi suferit o depresie puternică după ce s-a despărțit de Cristina Canela, tânăra cu care ar fi avut o relație timp de aproximativ doi ani, care s-a încheiat în 2019.

”Eu sunt de profesie jurnalist”

După despărțirea de Costin Mărculescu, mai exact în septembrie 2019, Cristina s-a măritat cu un alt bărbat. Din câte se pare, nimeni nu l-a mai putut ajuta pe Costin Mărculescu să depășească șocul despărțirii de Cristina, la care ținea enorm.

”Eu nu am stat cu Costin Marculescu trei ani, doar doi ani și nu am fost actriță, m-am dus pe la emisiuni pentru că aveam nevoie de bani. Eu sunt de profesie jurnalist. Am terminat Facultatea de Jurnalism în 2009.

Am lucrat în televiziune cu mulți ani de zile în urmă, când l-am cunoscut pe Costin. Eu nu lucram, între timp m-am angajat la un belly-dance pentru că am cursuri de dans sportiv la Mihai Petre, pe care le-am terminat când eram mai mică.

”L-am ajutat și iubit din tot sufletul”

Și despre cel cu care m-am căsătorit a fost după ce m-am certat cu Costin. De fapt, a fost o joacă între noi care s-a terminat cu o căsătorie. Niciodată nu am vrut să-i fac rău lui Costin, dimpotrivă, l-am ajutat și iubit din tot sufletul, dar el nu a vrut să se schimbe și când am văzut acest lucru m-am îndepărtat de el ca să văd, poate între timp se schimbă, fară mine lângă el.

Ce a fost rămâne doar între mine și el. A fost un om foarte bun, doar atât pot să vă spun”, a declarat Cristina Canela.

Viața lui Costin Mărculescu a fost una extrem de grea. În ultima perioadă a vieții, regretatul actor nu mai reușea sub nicio formă să facă față cheltuielilor, motiv pentru care avea o datorie la întreținere de aproape 13.000 de lei.

Își făcea analizele periodic

Vorbim de o sumă pe care a adunat-o, cel mai probabil, în mai mult de un an. Pesemne că problemele financiare existau, de ceva timp, în viața lui.

„Nu cred că este stop cardiorespirator, cine l-a provocat? Costin își făcea analizele o dată la 5-6 luni, l-am văzut schimbat la un moment dat. El nu o ducea deloc bine din punct de vedere financiar, chiar și noi l-am ajutat.

Nu refuz ajutor, dar vreau să țin lucrurile sub control. Este, oarecum… obligația mea față de el”, mărturisea cumnatul lui Costin Mărculescu.

Costin Mărculescu a murit la 50 de ani.