A murit David Graham

Actorul care a interpretat roluri precum bunicul Pig și maleficii Daleks din Doctor Who, David Graham, a murit la vârsta de 99 de ani.

Starul a fost cel mai bine cunoscut pentru vocea sa ca Bunicul Pig în animația pentru copii Peppa Pig. El a fost, de asemenea, vocea lui Aloysius Parker, majordomul și șoferul din serialul TV Thunderbirds din anii 1960, și a apărut și în secvențele sale cinematografice.

De asemenea, în anii ’60 și ’70 a fost folosit ca vocea din spatele maleficilor Daleks din Doctor Who.

Înainte de a portretiza vocea Daleks, David a jucat pe ecran

Cu toate acestea, el a fost cel mai bine cunoscut pentru vocea sa înfricoșătoare. Vorbind pentru Mirror în 2015, el a spus:

„Am creat-o împreună cu Peter Hawkins, un alt actor de voce.

Am adoptat acest stil staccato, apoi ei l-au introdus într-un sintetizator pentru a-l face mai sinistru.”

În Thunderbirds, David i-a dat vocea lui Parker pentru serialul futurist de păpuși pentru copii. El a fost, de asemenea, vocea din spatele pilotului Gordon Tracy și a inginerului Brains, timp de doi ani, între 1965 și 1966.

David a reluat rolul lui Parker în 2015, când serialul iconic a fost refăcut sub numele Thunderbirds Are Go! El a fost singurul membru original al distribuției care s-a întors pentru acest serial.

A primit numeroase mesaje de condoaleanțe

După anunțul morții sale, omagiile și mesajele de condoleanțe s-au revărsat online. Pe Twitter /X, fiul creatorului Thunderbirds, Gerry Anderson, a scris:

„Suntem incredibil de triști să confirmăm decesul legendarului David Graham. Vocea Parker, Gordon Tracy, Brains și atât de mulți alții. David a fost întotdeauna un prieten minunat pentru noi aici, la Anderson Entertainment. Ne va fi foarte dor de tine, David. Gândurile noastre sunt alături de prietenii și familia lui David.”

Un alt utilizator a spus: „Ahhh el a fost o legendă! RIP frate”, în timp ce un al treilea a scris: „Trist să aud despre decesul lui David Graham, vocea iconică din spatele lui Parker în Thunderbirds și Grandpa Pig în Peppa Pig. Talentul său a adus bucurie pentru generații de telespectatori, iar moștenirea sa va trăi prin intermediul personajelor sale iubite. Odihnește-te în pace, legendă”.