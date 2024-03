În tinerețe, Mioara Roman era admirată de bărbați. O poveste de dragoste cunoscută este cea cu fostul premier al României, Petre Roman. Cu toate acestea, acum 8 ani, Mioara Roman a dezvăluit că a avut o relație și cu celebrul coregraf Cornel Patrichi.

Peste vreo săptămână, îmi dă din nou telefon și mi-a zis ””Bravo, îți dau voie să te măriți cu ăsta””. Peste încă o săptămână, mă sună iarăși Cornel: ””Mioara, tot ca prieten, eu nu numai că te-am iubit, te-am și admirat și respectat. E ceva la Petre… aparent, nu are niciun defect. Care o fi defectul?””.

Și m-am întâlnit cu el la Ateneu și am stat de vorbă vreo două ore. Mi-a zis să aduc și poze. Și a zis: ””Da, ăsta e de nivelul tău!””. ””Și e mai deștept ca tine!””, l-am tachinat eu. ””Aici am niște dubii, dar, mă rog…””.

Îmi dă telefon Cornel și îmi spune: ””Mioara, am auzit că ai găsit unul pe măsura ta””. ””Da, pe măsura mea, depinde cum o iei””. ””Hai, la examen!””.

La momentul respectiv, Cornelia Patrichi a refuzat să comenteze detaliat declarațiile lui Mioarei Roman, afirmând că este în doliu.

Întrebată dacă regretatul său soț i-a menționat vreodată această poveste de dragoste cu Mioara Roman, Cornelia Patrichi a răspuns cu o anumită rezervă:

”Nu am cunoscut-o pe Mioara Roman și nu cunosc povestea, poveste care de fapt a apărut în presă la câteva luni după trecerea în neființă a soțului meu.

Fosta dansatoare Cornelia Patrichi și despre căsnicia sa fericită cu îndrăgitul balerin și coregraf Cornel Patrichi. Acesta a fost cunoscut în anii comunismului pe scenele din România și în programele de divertisment de la televizor.

”Cum a formulat Cornel cererea în căsătorie? S-a uitat la mine și mi-a zis: ”Îți dai seama ce copii frumoși am face noi doi?”. Avem un băiat, care locuiește în Italia, unde m-am mutat și eu, de altfel, după decesul lui Cornel.

Am luat cu mine, acolo, câteva lucruri care i-au aparținut soțului meu, câteva haine, pe care le țin în șifonierul meu, dar și ochelarii lui de vedere. Am avut o căsnicie fericită, Cornel iubea oamenii, organiza petreceri, le gătea bunătăți din pește. Îmi lipsește enorm. Noi am fost și parteneri de dans…”, a povestit aceasta pentru Playtech Știri.