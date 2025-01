Petre Roman, fost prim-ministru al României, s-a prezentat miercuri la Parchetul General pentru a răspunde acuzațiilor referitoare la implicarea sa în aducerea minerilor în București în perioada 13-15 iunie 1990. Roman a subliniat că nu există dovezi care să arate vreo legătură între el și acest incident și a susținut că acuzațiile sunt profund nedrepte. În timpul audierii, fostul premier a argumentat că nu avea niciun motiv să organizeze represiunea din acel moment.

Petre Roman a explicat că acuzațiile care i se aduc sunt nefondate și a prezentat circumstanțele politice din acea perioadă.

El a explicat că, în acea perioadă, România se angajase pe drumul integrării în Uniunea Europeană și NATO, iar el juca un rol crucial în acest proces.

Roman a menționat că, după alegerile libere din 1990, obținuse un mandat puternic pentru a implementa un program de reformă care viza crearea unei democrații liberale și a unei economii de piață.

Fostul prim-ministru a respins categoric ideea că ar fi fost implicat în aducerea minerilor în București.

Roman a subliniat că această poziție l-a pus într-o situație delicată, deoarece guvernul său a fost critic față de lovitura de stat de la Moscova și a condamnat acțiunile respective.

”S-a întâmplat ceea ce ştiţi foarte bine şi am declarat în 16 iunie. Am făcut o conferinţă de presă şi am spus: ceea s-a întâmplat acolo a fost cu implicarea evidentă a oamenilor fostei Securităţi. Atunci am spus pe 16 iunie, chestia asta m-a costat, pentru că după puciul de la Moscova, guvernul Roman a dat cea mai categorică poziţie împotriva puciului şi la scurt timp după aceea au mai adus 10.000 de mineri şi printr-o lovitură de stat, ce au făcut? Au dat jos guvernul Roman. Eu pot să vă spun că n-am avut niciun fel de legătură cu această învinuire, că este profund nedreaptă”, a mai spus Petre Roman.