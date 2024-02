După trecerea în neființă a Mioarei Roman, în vârstă de 83 de ani, pe 23 februarie, fiica ei, Oana Roman, împărtășește acum amintiri și lecții de viață prețioase pe care le-a primit de la cea care i-a fost ghid și susținătoare toată viața.

Oana Roman și-a deschis sufletul și a dezvăluit o întâmplare din copilăria sa care a lăsat o amprentă adâncă asupra ei și de pe urma căreia a învățat o lecție valoroasă, sub îndrumarea mamei sale.

Într-un mesaj emoționant, Oana a transmis cuvintele care o reprezentau pe mama sa. „Am ajuns cu vârsta la concluzia că generozitatea este lucrul care îți umple cel mai bine sufletul”, aceste cuvinte erau preferate de Mioara Roman și ilustrează personalitatea specială a acesteia, o femeie dedicată adevărului, dreptății și respectului.

Lecția de viață pe care Oana Roman a primit-o de la mama sa a fost una dintre cele mai dificile și totodată prețioase. Într-un moment din copilăria ei, când Oana a vorbit cu superioritate față de guvernantă, Mioara Roman i-a oferit o corecție fermă și a transmis un mesaj profund.

„Cea mai dură lecție de viață pe care am învățat-o de la mama a fost și singura oară când mi-a dat un pic de bătaie, în momentul în care, fără să îmi dau seama, am vorbit un pic pe nas cu guvernanta mea, pe care eu de altfel am iubit-o și am adorat-o.

Mama m-a luat deoparte și m-a certat foarte rău și mi-a explicat că nu am voie să îi vorbesc așa, că trebuie să înțeleg că nu există oameni superiori și inferiori, meserii bune sau proaste, ci doar bine sau prost făcute. Nu contează ceea ce faci, ci cum o faci, iar eu asta am ținut minte”, a declarat Oana Roman, pentru WOWbiz.