Ucraina va intra oficial în stare de urgență! Parlamentul trebuie să se pronunțe în termen de 48 de ore

În urma deciziei luate de Consiliul de Securitate Naţională şi Apărare al Ucrainei (SNBO), Volodimir Zelenski este nevoit să emită un decret privind instituirea stării de urgenţă în anumite regiuni, document ce trebuie aprobat de parlamentul unicameral ucrainean în termen de două zile, conform informațiilor transmise efe.com

„Parlamentul ucrainean trebuie să se pronunţe asupra acestei decizii în termen de 48 de ore”, a informat secretarul SNBO, Oleksii Danilov în finalul reuniunii acestei structurii.

Cât poate dura starea de urgență?

Starea de urgenţă poate fi introdusă pentru o perioadă de cel mult 30 de zile şi nu mai mult de 60 de zile în anumite zone, indică Ukrinform. În cazul în care este necesar, starea de urgenţă poate fi prelungită de către preşedinte, dar nu mai mult de 30 de zile.

Amintim că situația a apărut după ce preşedintele rus Vladimir Putin a semnat în ziua de 21 februarie două decrete privind recunoaşterea autoproclamatelor republici „populare” Doneţk şi Lugansk din estul Ucrainei, scena unui conflict armat din 2014 între forţele proguvernamentale ucrainene şi separatiştii proruşi susţinuţi de Moscova. Cele două acorduri prevăd acordarea de asistenţă militară de către Rusia celor două entităţi separatiste.

Rusia a recunoscut astfel în mod deschis prezenţa sa militară pe teritoriul „ocupat temporar” din Donbas. În ziua de 22 februarie, camera superioară a parlamentului rus i-a permis în unanimitate lui Vladimir Putin să utilizeze armata rusă în străinătate.

Ucraina, războiul personal al lui Putin

Putin este cel mai puternic și mai necontrolabil conducător de după Stalin, iar momentul acestui război este produsul ambițiilor, strategiilor și nemulțumirilor sale, transmite New York Times. Dar, cu toate astea, nici America nu este total nevinovată în privința ațâțării lui.

Cum e posibil? Putin vede în ambiția Ucrainei de a ieși din sfera sa de influență atât o pierdere de ordin strategic, cât și o umilire personală și națională. În discursul său de luni, Putin a afirmat pur și simplu că Ucraina nu are dreptul la independență, ci este parte integrantă din Rusia – poporul ei este legat de noi „prin sânge și prin relații de familie”. Or, asta explică violența lui Putin față de guvernul liber ales al Ucrainei, acesta fiind echivalentul geopolitic al unei jertfe pentru onoare.

De fapt, Putin le spune ucrainenilor (dintre care cei mai mulți vor să intre mai degrabă în UE decât în NATO) următorul lucru: „V-ați îndrăgostit de cine nu trebuia. N-o să scăpați nici cu NATO și nici cu UE. Iar dacă trebuie să vă condamn guvernul la moarte ca să vă readuc acasă, atunci am s-o fac”.