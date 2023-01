Rusia susține că a capturat orașul minier Soledar, însă Ucraina nu se dă bătută

În prezent, Rusia susține ferm că armata sa a preluat controlul asupra orașului minier Soledar, după luni de lupte sângeroase, însă Guvernul de la Kiev a anunțat vineri, 13 ianuarie 2023, că bătălia pentru Soledar nu s-a încheiat încă.

„Eliberarea orașului Soledar a fost finalizată în seara zilei de 12 ianuarie, ceea ce este important pentru continuarea operațiunilor ofensive de succes în direcția Donețk. Stabilirea controlului deplin asupra Soledar face posibilă întreruperea liniilor de aprovizionare pentru forțelor ucrainene în orașul Artyomovsk (Bakhmut), situat la sud-vest, apoi încercuirea unităților Forțelor Armate ale Ucrainei rămase acolo”, a transmis Igor Konashenkov, purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării din Rusia.

La rândul său, guvernatorul regional din Soledar a transmis că 559 de civili, inclusiv 15 copii, au rămas blocați în orașul minier și nu pot fi evacuați din cauza luptelor. În satele din apropierea orașului respectiv au mai râmas doar câțiva oameni. În ultimele zile, au fost aduși zeci de soldați răniți la spitalul din Kramatorsk.

Cucerirea Soldearului, o mică victorie pentru Vladimir Putin

Tot vineri, Institutul pentru Studierea Războiului (Institute for the Study of War – ISW) a transmis că este foarte probabilă cucerirea orașului minier Soledar de către armata Rusiei, dar acest lucru nu înseamnă că forțele ruse vor putea să încercuiască imediat și orașul ucrainean Bahmut. Potrivit analiștilor militari, pentru Rusia, cucerirea Soledarului, un oraș mic ca și dimensiune, reprezintă o victorie pentru Vladimir Putin, în contextul în care armata Rusiei a suferit pierderi majore pe câmpul de luptă în ultimele luni.

Ministerul Apărării din Rusia a transmis, vineri, că prin capturarea acestei localități, Federația Rusă va putea să taie liniile de aprovizionare a forțelor ucrainene din Bahmut, oraș situat și mai aproape de mare. Grupul Wagner a revendicate cucerirea orașului respectiv în urmă cu câteva zile, difuzând noi imagini pe rețelele sociale.

Undeva, la periferie, din poziții ascunse, operatorii ridicau drone pentru a aduna informații despre mișcările inamicului, în timp ce obuzele șuierau pe deasupra.

„Inamicul şi-a aruncat aproape toate forţele principale în direcţia (regiunii) Doneţk şi menţine o ofensivă de o puternică intensitate. Noaptea a fost fierbinte, luptele au continuat. Aceasta este o fază dificilă a războiului, dar noi vom câştiga”, a scris Ganna Maliar, ministrul adjunct al Apărării din Ucraina pe canalul său de Telegram.

„Rușii calcă pe cadavrele oamenilor lor, la Soledar”, au spus oficialii ucraineni.