SUA spun că Serbia trebuie să se alăture sancţiunilor împotriva Rusiei pentru războiul din Ucraina

Așadar, SUA sunt de părere că Serbia trebuie să se alăture sancţiunilor împotriva Moscovei pentru a pedepsi Rusia pentru agresiunea sa contra Ucrainei.

„Activităţile ruse nu trebuie doar condamnate, ci şi pedepsite. Rusia a declanşat un război brutal şi ilegal”, a afirmat Chollet în faţa presei de la Belgrad după o vizită efectuată în capitala Serbiei, conform efe.com

Mai apoi, Chollet a apreciat că „Serbia a făcut câţiva paşi importanţi” pentru a condamna la ONU agresiunea rusă, dar că SUA vor colabora cu Belgradul pentru ca autorităţile sârbe să sprijine mai mult Ucraina.

Amintim că Serbia, candidată la aderarea la UE, este un aliat tradiţional al Rusiei, care apără la rândul său interesele sârbe la forurile internaţionale în privinţa Kosovo, fostă provincie sârbă populată majoritar de etnici albanezi care şi-a declarat unilateral independenţa în 2008.

De asemenea, Serbia depinde aproape total de furnizarea de gaze ruse, cu toate că în ultima perioadă a încercat să-şi diversifice sursele energetice.

Chollet a mai avertizat totodată că gruparea paramilitară rusă Wagner, apropiată Kremlinului, încearcă să recruteze mercenari în Serbia şi în alte părţi ale lumii şi că SUA „colaborează cu Serbia şi cu alte ţări pentru a pune capăt acestor activităţi”.

Președintele sârb a spus că Serbia nu va renunța la poziția sa de a respinge sancțiunile impuse Rusiei

Amintim că președintele sârb, Aleksandar Vucic, a spus anterior că Serbia nu va renunța la poziția sa de a respinge sancțiunile impuse Rusiei de către Occident până când nu îi vor amenințate interesele fundamentale,

„Am avut un an dificil, am văzut toate ipocriziile posibile, dar am putut vedea și cât de corectă și precisă a fost poziția noastră privind sancțiunile împotriva Rusiei. Vom vedea cât timp vom putea apăra această poziție, în orice caz, nu cu prețul amenințării intereselor vitale ale acestei țări, dar în orice caz, nu vom renunța ușor la această poziție. (…) Există o mică țară în Europa, un mic trib de gali, de Asterix și Obelix, care nu renunță și care își prețuiește libertatea cât de mult poate.

Dacă vom impune sancțiuni împotriva Rusiei, nu știu, dar ‘nu știu’ al meu cântărește mai mult decât ‘da’ al altora. În ceea ce privește sancțiunile, nu promit nimic, dar non-promisiunea mea înseamnă mult mai mult decât promisiunile multora”, a declarat președintele sârb luna trecută.