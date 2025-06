Consiliul Concurenței se află în faza finală a analizei privind tranzacția prin care Telekom România Mobile urmează să fie vândut, iar un răspuns oficial este așteptat până la finele lunii iunie. Anunțul a fost făcut marți, în cadrul celei de-a VII-a ediții a Forumului România Digitală, de către Cristin Popa, director al departamentului Monitorizare și Control din Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM).

Referindu-se la potențialele efecte ale tranzacției asupra concurenței din sectorul telecom, oficialul ANCOM a subliniat că trecerea de la patru la trei operatori ar putea conduce la o ușoară diminuare a competitivității, dar că există și aspecte pozitive importante:

Popa a adăugat că un element de continuitate îl reprezintă păstrarea infrastructurii actuale:

„Ce este îmbucurător este faptul că s-a stabilit că toţi pilonii vor rămâne în aer, deci nu se vor pierde elemente de infrastructură. În plus, este angajamentul că benzile de frecvenţă alocate să rămână împărţite la cei doi furnizori de servicii, ceea ce înseamnă că vom avea cu siguranţă o mărire a acoperirii la nivel naţional, atât la Vodafone, cât şi la Digi. De asemenea, partea de calitate va creşte foarte mult, având în vedere noile benzi de frecvenţe care vor fi în portofoliul celor doi operatori şi automat vor putea da o bandă mai largă, o capacitate mai bună de transfer a datelor utilizatorului final.”

Potrivit reprezentantului ANCOM, noile angajamente ale operatorilor care vor prelua activele Telekom includ investiții clare pentru extinderea acoperirii și îmbunătățirea calității serviciilor mobile:

Această realocare și consolidare a spectrului de frecvențe se va derula pe parcursul unui proces de integrare care ar putea dura aproximativ șase luni sau mai mult, după finalizarea oficială a tranzacției.

În privința termenelor de finalizare a tranzacției, Cristin Popa a declarat:

„Urmează ca, până la sfârşitul lunii, din ce am înţeles, Consiliul Concurenţei să facă analiza finală şi să dea răspunsul final. Trebuie să avem în vedere faptul că după vânzare va fi un proces, probabil de jumătate de an sau mai mult, în care vor fi integrate noile seturi ale operatorilor şi pe partea de noi piloni, dar şi pe partea de benzi de frecvenţă. Undeva, trebuie ca pe fiecare pilon să aleagă cum gestionează frecvenţele pe care le are în portofoliu. La nivel de valoare, nu mă pot exprima.”