Apariția președintelui Volodimir Zelenski a marcat lansarea inițiativei „Advantage Ukraine”, o inițiativă axată pe atragerea viitoarelor investiții în țară, prin prezentarea oportunităților vaste în sectoare precum agricultura, tehnologia, educația și industriile creative, precum și a potențialului extraordinar oferit de resursele naturale și de forța de muncă educată a țării.

Pentru a stimula angajamentul cu potențialii investitori, guvernul Ucrainei a lansat astăzi un portal care prezintă sute de oportunități de creștere și evidențiază stimulentele existente și viitoare pentru a atrage investiții străine directe.

Investiții importante în Ucraina

Ucraina este deja un lider în sectoarele științei și tehnologiei și este pregătită să se dezvolte, oferind o forță de muncă bine educată, vorbitoare de limba engleză și cu capacități STEM foarte solicitate.

În prezent, Ucraina are mai mulți absolvenți cu diplome în domeniul tehnologiei decât orice altă țară europeană și are 240.000 de cetățeni angajați în sectorul IT, cifră care se preconizează că va crește la 450.000 până în 2024.

În plus, Ucraina este lider în rândul țărilor din ECE în ceea ce privește activitățile de cercetare și dezvoltare și externalizarea IT.

„Chiar dacă ne străduim să ne asigurăm libertatea și să oferim ușurare poporului nostru mândru, planific urgent un viitor prosper pentru Ucraina. Programul Advantage Ukraine solicită investitorilor și companiilor străine care au viziune și curaj să ni se alăture, iar noi vom pune în legătură cele mai bune companii din lume cu oportunități de creștere superioare.

Întreprinderile îndrăznețe care văd potențialul din țara noastră vor contribui atât la realizarea potențialului economic al Ucrainei, cât și la beneficierea de oportunități de creștere neexploatate”, a declarat Volodimir Zelenski.

Investiții de peste 400 de miliarde de dolari

Opțiunile de investiții de peste 400 de miliarde de dolari prezentate pe site-ul AdvantageUkraine.com acoperă parteneriate public-private, privatizări și întreprinderi private.

O echipă de proiect sprijinită de USAID, formată din bancheri de investiții și cercetători numiți de Ministerul Economiei din Ucraina, va lucra cu întreprinderile interesate să investească.

„În calitate de cea mai mare bursă la nivel global, noi reprezentăm libertatea, protecția investitorilor și accesul neîngrădit la capital. Suntem încântați să îi urăm bun venit președintelui Zelenski în mod virtual pe podiumul clopotului NYSE, un simbol al libertății și oportunităților pe care piețele noastre de capital din Statele Unite le-au permis în întreaga lume.

Suntem onorați că președintele a ales NYSE pentru a marca startul programului Advantage Ukraine și pentru a se angaja cu comunitatea de afaceri din întreaga lume.”, a declarat și Lynn Martin, președinte al NYSE Group.

Ucraina are potențialul de a se transforma într-un centru global de inovare

Pentru a crea un mediu sigur și transparent pentru implicarea în afaceri, Ucraina urmărește în mod activ obținerea de garanții de investiții atât din partea G7, cât și din partea Uniunii Europene, reformarea sistemului fiscal al țării și stabilirea unui cadru juridic.

Țara a adoptat deja norme și legislații care să permită companiilor să construiască o structură corporativă transparentă, să atragă mai ușor investițiile străine și să utilizeze mecanisme suplimentare pentru a proteja activele necorporale. Condițiile favorabile vor face posibilă stabilirea Ucrainei ca cel mai puternic centru IT din Europa Centrală și de Est, precum și implementarea rapidă și eficientă a ideilor de afaceri inovatoare.

„În ceea ce privește Ucraina, este foarte important să se asigure că Ucraina va fi o țară în curs de dezvoltare. Cu un sector tehnologic înfloritor și industrii creative renumite, Ucraina are potențialul de a se transforma într-un centru global de inovare.

La WPP, suntem entuziasmați de posibilitățile de creștere pe care Ucraina le prezintă în multe dintre sectoarele reprezentate de baza noastră de clienți, precum și de oportunitățile pe care le are sectorul privat de a juca un rol esențial în reconstrucția economiei țării”, a spus Mark Read, directorul general al WPP.