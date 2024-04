Apetitul pentru călătorii, mai ridicat decât inflația. Turismul în Europa își continuă ascensiunea de după pandemie

Turismul în Europa este în urcare, în ciuda inflaţiei. Potrivit analistului de strategie, Claudiu Cazacu de la XTB România, în ciuda creșterilor de prețuri și a provocărilor din industria aviatică, industria turismului se așteaptă la profituri în 2024, datorită rezervărilor de vacanță.

În 2023, conform datelor Eurostat, Europa a înregistrat o creștere de 14% a numărului de nopți de cazare pe termen scurt prin platforme online, precum Airbnb. Acesta este al treilea an consecutiv de creștere, depășind nivelul din 2019 de două ori.

În total, ținând cont și de turismul tradițional (nu doar cel online), Europa a atins 94% din volumul înregistrat în 2019. Destinații populare precum Spania, Portugalia și Grecia sunt printre câștigători. Bursa din Grecia a crescut cu 8,4% de la începutul anului 2024 și cu 30,2% în ultimele 12 luni. Turismul contribuie cu un sfert la PIB-ul Greciei și a adus venituri cu 13,7% mai mari anul trecut comparativ cu anul precedent.

Creșterea economică a Portugaliei, Spaniei și Greciei ar putea depăși media creșterii PIB-ului zonei euro

Turismul în Europa este în urcare, în ciuda inflaţiei. Conform estimărilor Comisiei Europene (CE), creșterea economică a Portugaliei, Spaniei și Greciei se așteaptă să depășească media creșterii PIB-ului zonei euro, stabilită la 0,9%.

Grecia se așteaptă la o creștere de 2,3%, conform aceleiași estimări, marcând o revenire semnificativă față de anii dificili ai deceniului trecut și contrastând cu declinul înregistrat de Germania în 2023.

Spania, care a fost prevăzută să înregistreze o creștere de 1,7% în estimarea CE din februarie, ar putea depăși această prognoză, cu datele indicând o creștere anticipată de peste 2%. Conform estimărilor băncii BBVA, creșterea ar putea atinge 2,1%.

În același timp, Portugalia a înregistrat venituri record de peste 25 miliarde de euro din turism, comparativ cu 21,1 miliarde de euro în anul anterior. Turismul contribuie cu 15% la economia portugheză. Cu toate acestea, nemulțumirile populației cresc. Cererea mare pentru închirierea de locuințe prin platforme precum Airbnb a condus la creșterea prețurilor imobiliare în Lisabona, depășindu-le pe cele din Madrid sau Berlin și determinând relocarea localnicilor.

Parisul rămâne o destinație preferată pentru americani

Parisul rămâne o destinație preferată pentru americani. Având în vedere puterea de cumpărare conferită de un dolar robust, 1,8 milioane de americani, cu 25% mai mulți față de anul precedent, au vizitat Parisul în 2023. Claudiu Cazacu subliniază că Jocurile Olimpice vor oferi un imbold semnificativ turismului francez.

Pe de altă parte, alte regiuni s-au recuperat într-un ritm mai moderat. Deși Europa se apropie de performanțele din urmă cu cinci ani, la nivel global, nivelul de turism din 2019 ar urma să fie atins și poate chiar depășit abia în acest an.

Conform estimărilor Organizației Mondiale a Turismului, se așteaptă la o creștere semnificativă de 15% comparativ cu anul anterior. Asia, cu precădere China, va contribui major la această creștere. Cu toate acestea, baza de la care se pleacă este mult inferioară, Asia-Pacific având doar 65% din numărul sosirilor turistice din 2019. În 2023, Orientul Mijlociu a depășit nivelul din 2019 cu 22%, dar conflictele din zonă ar putea afecta anumite destinații în acest an. În 2023, Africa a atins 96% din volumul turistic pre-pandemie, în timp ce America de Nord și America de Sud au atins 90%.

Cu o situație economică nesigură, riscuri geopolitice crescânde și o schimbare a priorităților de la bunuri materiale la experiențe, interesul pentru călătorii a crescut considerabil în ultimii ani, în ciuda inflației.

Cererea pentru transportul aerian a crescut

Rezultatul se reflectă în profiturile unor companii aeriene, de transport și de croaziere, însă concurența acerbă determină diferențe semnificative între actorii din sector. Acțiunile Ryanair au crescut cu 12,6% de la începutul anului, în timp ce Delta Airlines a înregistrat o creștere de 17,8%. În schimb, companii precum United sau Southwest au avansat cu doar 5,7% sau 0,1%, fiind mai afectate de problemele cu care se confruntă Boeing.

Turismul în Europa este în urcare, în ciuda inflaţiei. Cererea pentru transportul aerian a crescut, în timp ce oferta de avioane a fost limitată de problemele cu care se confruntă Boeing, ceea ce a condus la o situație de insuficiență. Anumite companii aeriene au fost nevoite să prelungească utilizarea avioanelor mai vechi, cu costuri mai mari.

În sectorul hotelier, lanțuri de prestigiu precum Marriott sau Hilton au încântat investitorii cu aprecieri de 16,5% și, respectiv, 17%, în anticiparea creșterii veniturilor și a profitabilității.

În paralel, Airbnb a prognozat venituri cuprinse între 2,03 și 2,07 miliarde de dolari pentru primul trimestru. Numărul de nopți de cazare rezervate a înregistrat o creștere de 12% în ultimul trimestru al anului 2023, cu un avans impresionant de 90% în China. Perspectivele pozitive ale turismului pentru acest an și poziția dominantă a platformei de rezervări au contribuit la o creștere de 23% a acțiunilor Airbnb în acest an, în ciuda restricțiilor impuse în diverse orașe, inclusiv New York.

În ceea ce privește compania Priceline, proprietara site-ului Booking, aceasta a înregistrat o creștere de 4,5% în acest an. Cu toate că veniturile de 4,8 miliarde de dolari au depășit așteptările, iar profitul a fost cu 7,9% peste estimări, ritmul de creștere al Airbnb este considerat a fi mai dinamic, reflectat în evaluarea pieței.

Provocările tot mai mari pentru destinațiile cunoscute pentru temperaturile ridicate

Turismul în Europa este în urcare, în ciuda inflaţiei. Trendurile pe termen lung dezvăluie schimbări semnificative în industria turistică. Valurile de căldură amplifică provocările pentru anumite destinații deja cunoscute pentru temperaturile ridicate, o tendință care se poate accentua în anii ce urmează, conform analizei lui Claudiu Cazacu.

Anumite destinații s-ar putea confrunta cu modificări ale sezonului turistic de vârf sau ar putea ceda teren în favoarea unor locații noi, caracterizate printr-un climat mai temperat.

Cu toate acestea, având în vedere un interes puternic pentru călătorii și reluarea activității în Asia, anul 2024 se anunță promițător pentru companiile competitive din sectorul turismului.