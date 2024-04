IMM Plus a fost aprobat de Comisia Europeană

În conformitate cu normele UE referitoare la ajutorul de stat, Comisia Europeană a dat undă verde pentru reintroducerea schemei de sprijin IMM PLUS, evaluată la aproximativ 2,5 miliarde de euro (echivalentul a 12,5 miliarde de lei). Comisia a confirmat că acest program, care continuă tradiția Programului IMM INVEST și IMM INVEST PLUS, respectă condițiile prevăzute în Cadrul temporar de criză și tranziție. A fost concluzionat că reintroducerea acestei scheme de ajutor de stat este necesară, adecvată și proporțională pentru a corecta o perturbare semnificativă în economia unui stat membru.

FNGCIMM va gestiona patru dintre cele șase subprograme ale IMM PLUS: IMM România Plus, Construct Plus, IMM Prod Plus și Agro Plus.

„Aprobarea schemei de ajutor de stat IMM PLUS reprezintă un pas semnificativ în susținerea economiei României în fața provocărilor create de criza geopolitică din regiune. Rezultatul implementării IMM INVEST și IMM INVEST PLUS, în perioada 2020-2023, reprezintă un record european, fiind transpus într-un număr de aproximativ 73.000 de garanții acordate de către FNGCIMM, în valoare de peste 47,2 mld. lei, ce au susținut finanțări de peste 55 mld. lei. Pentru IMM PLUS am primit acceptul Comisiei Europene și pentru a majora sprijinul pentru IMM-uri și întreprinderile cu capitalizare medie de piață în limita a 280.000 de euro pentru companiile din sectorul agricol, până la 335.000 de euro pentru cele din sectorul pescuitului și acvaculturii și până la 2,25 milioane de euro pentru companiile active în alte sectoare.”, a declarat Dumitru Nancu, directorul general FNGCIMM și vicepreședinte AECM.

Beneficiile IMM Plus

În cadrul programului, sprijinul va consta în garanții de stat pentru credite destinate investițiilor și capitalului de lucru, precum și în subvenții pentru dobânzi și comisioane. Scopul este de a furniza lichiditățile necesare companiilor afectate de criza economică generată de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Astfel, programul guvernamental IMM PLUS păstrează principalele beneficii ale versiunilor anterioare, inclusiv:

• Credite cu garanție de stat, acoperind până la 90% din suma finanțată de băncile partenere în program;

• Suma maximă a creditelor poate ajunge până la 10 milioane lei, iar pentru domeniile agriculturii primare, pescuitului și acvaculturii, suma totală a garanțiilor de stat nu poate excela 5 milioane lei;

• Durata garanțiilor de stat este de maxim 72 de luni pentru creditele destinate investițiilor și de 36 de luni pentru capitalul de lucru;

• Subvenții pentru dobânzi pe o durată de 12 luni, cu excepția sectorului agricol, pescuitului și acvaculturii;

• Comisioane de risc și administrare suportate pe toată perioada garanției;

• Ajutorul va fi acordat cel mai târziu până la data de 30 iunie 2024.

IMM Plus, instrument vital în menținerea stabilității economice

IMM PLUS continuă să fie un instrument vital în strategia Executivului pentru menținerea stabilității economice. În același spirit de susținere a companiilor românești, FNGCIMM SA IFN a găsit și alte soluții la nivel internațional pentru a sprijini finanțarea IMM-urilor cu garanții provenite din fonduri europene.

Recent, instituția noastră a încheiat cu succes procedurile necesare pentru a deveni partener de implementare a garanției europene indirecte oferite de Comisia Europeană în cadrul Programului InvestEU. După trecerea cu succes prin etapa de evaluare pe piloni, efectuată de auditorul extern independent KPMG România și aprobată de departamentul relevant din Comisia Europeană, suntem pe cale să accesăm noi surse de garantare. Sperăm să le punem la dispoziția companiilor românești în viitorul apropiat.

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri își reiteră angajamentul de a colabora strâns cu autoritățile române și europene, cu sistemul bancar și cu antreprenorii din România. Scopul nostru este de a oferi sprijin companiilor vulnerabile în depășirea dificultăților actuale și de a susține afacerile care au planuri de dezvoltare. Prin aceste eforturi, contribuim la consolidarea și revitalizarea mediului de afaceri din România.