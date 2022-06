Doliu în lumea muzicală la nivel mondial. Fostul basist Alec John Such, membru fondator al legendarei trupe rock americane Bon Jovi, s-a stins din viață.

Tragicul anunț a fost făcut chiar de trupa din care a făcut parte ani de zile, notează BBC. În ceea ce privește cauza morții, până acum nu au fost făcute detalii publice în acest sens.

Menționăm faptul că Alec John Such avea 70 de ani și a cântat alături de ceilalți membri din 1983 până în 1994, în perioada în care formația a avut hituri precum You Give Love a Bad Name, Livin’ on a Prayer și Bad Medicine.

Totodată, el a fost cel care a dus întreaga trupă împreună, iar foștii săi colegi în descriu ca ”un prieten drag care era sălbatic și plin de viață”. Totodată, compozitorul trupei susține că fără Alec John, Bon Jovi nu s-ar fi bucurat niciodată de un astfel de succes.

„Alec a fost parte integrantă în formarea trupei”, a scris pe Twitter cântărețul și compozitorul Jon Bon Jovi.

Menționăm faptul că Alec John Such a fost bun prieten în perioada copilăriei cu toboșarul Tico Torres. Totodată, el a fost cel care l-a adus pe chitaristul și compozitorul Richie Sambora pentru a forma trupa, a spus Bon Jovi.

Fostul basist s-a născut în New York la 14 noiembrie 1951, iar câțiva ani mai târziu a devenit o figură familiară pe scena muzicală din New Jersey. Deși inițial cânta într-o trupă numită The Message.

De ce s-a retras Alec John Such?

El era cu mult mai în vârstă decât colegii săi de trupă, iar într-un interviu acordat pentru The Asbury Park Press, artistul a dezvăluit că și casele de discuri obișnuiau să mintă în legătură cu acest aspect.

Totodată, el a mai dezvăluit în același interviu că diferența de vârstă a fost motivul pentru care a plecat în cele din urmă din trupă. Artistul mai preciza atunci că și sora sa a fost supărată din cauza miniciunilor referitoare la vârsta sa.

„Casa de discuri obișnuia să mintă în legătură cu vârsta mea. Aveam 31 de ani când m-am alăturat. Eram cu 10 ani mai în vârstă decât restul trupei. Sora mea s-a supărat foarte tare în cele din urmă pentru că ziarele o descriau ca fiind sora mea mai mare, când de fapt era mai tânără”, spunea fostul basist pentru sursa citată.