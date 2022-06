Mihai Mărgineanu este în doliu! Chitaristul Andrei Cristian Vlad, de la Mihai Mărgineanu & Band, s-a stins din viață. Anunțul a fost făcut chiar de Mihai Mărgineanu. Artistul a publicat un mesaj emoționant pe Facebook.

„Motanu’ pentru prieteni, Andrei Cristian Vlad a murit aseară. Chitaristul care a făcut că rock-ul și blues-ul să intre pe aceiași ușa cu muzică noastră! Prietenii știu cine a fost și ce a însemnat. Tot ceilalți vor afla de la noi”, a scris Mihai Mărgineanu pe pagina sa de Facebook.

Chitaristul suferea de astm și diabet

Chitaristul suferea de astm și diabet. În 2020, în timpul restricțiilor împotriva răspândirii Covid-19, Andrei Cristian Vlad povestea un episod în care s-a considerat neîndreptatățit de autoritățile statului.

După cum spune chiar el atunci, într-o seară s-a îndreptat imediat spre farmacie, pentru a face rost de medicamentele necesare pentru a mai trece cu bine peste o noapte. Poliția nu l-a crezut atunci, dialogul controversat fiind făcut public chiar de el.

„Unde mergeți?!

– La farmacie. Am astm, diabet și oricum încă nu e 22.

– Nu vă credem. Cred că mergeți să vă luați țigări și băutură.

– De la farmacie?! Îmi iau și d-alea dacă ordonați dumneavoastră, dar nu cred că au pe stoc la farmacie. Nici măcar spirt, dar din ăla nu am prea servit până acum.

– Aaa nu, dar de la benzinărie.

– Pai până la benzinaria cea mai apropiată, fac juma de ora pe jos, dacă nu bate vântul din față.

– Actele va rog

-Uitati buletinul și declarația vieții pe propria răspundere, printată și completată.

-Aia nu ne interesează.

-Eu credeam că da, că d’aia am completat-o.

Era undeva in jurul orei 21.30. Până au terminat ei de redactat procesul verbal de amendă contravențională de zece bulioane, pe motiv că am fost găsit brambura pe străzi după 22, deși ei mă opriseră la 21 30, s-a făcut și de orele 22. Nu prea știau ei cam ce scrie in OUG, așa că unu din ei, ăla cu țigarea, citea de pe mobil, și ălalalt scria procesul verbal.”, a povestit atunci chitaristul

Conversația s-a încheiat cu o amendă pentru artist, care nu a avut niciun drept de contestație, relatează Podul.ro