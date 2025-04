Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a anunțat miercuri că va contesta în instanță noile tarife vamale impuse de administrația Trump. Decizia vine în contextul în care aceste măsuri sunt considerate de autoritățile californiene un pericol major pentru economia statului.

Newsom susține că președintele a acționat unilateral, fără sprijinul Congresului, încălcând limitele legale ale funcției sale. California, una dintre cele mai puternice economii din lume, avertizează că impactul acestor tarife va fi resimțit puternic atât la nivel local, cât și național.

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom a anunțat că statul California va iniția o acțiune în justiție împotriva noilor tarife vamale impuse de președintele Donald Trump.

Acesta acuză administrația federală că a încălcat legea, impunând taxe fără acordul Congresului. Într-un videoclip postat pe platforma X, Newsom a denunțat ceea ce a numit „cea mai mare creștere de taxe din istoria modernă a SUA”.

No other state will be more impacted by the impacts of the toxic uncertainty of these tariffs.

California is the largest hunting, fishing, agriculture, forestry state in this nation.

When folks talk about the impacts to rural economies — you’re talking about California.

— Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) April 16, 2025