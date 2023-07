Mioara Velicu, una dintre marile doamne ale muzicii populare românești, a vorbit despre cea mai mare frică a sa. Interpreta de muzică populară a oferit un interviu în care a declarat că îi este frică de momentul în care se va retrage de pe scenă, după jumătate de secol de activitate muzicală.

Mioarei Velicu îi este teamă că şi-ar putea pierde vocea: Îmi e groază de acel moment

Mult îndrăgita artistă și-a început cariera în anul 1963, iar de atunci a continuat să îi încânte pe români cu glasul său minunat. Chiar dacă se bucură de un public numeros, interpreta de muzică populară spune că a venit timpul să se gândească la retragerea din lumina reflectoarelor.

Artista a dezvăluit că îi este frică să nu își piardă vocea, adăugând că unul dintre cele mai dureroase momente de care ar putea avea parte ar fi lipsa aprecierii publicului. Chiar dacă spune că vrea să cânte în continuare, interpreta de muzică populară precizează că și-a pregătit retragerea.

“Cea mai mare frică a mea este să nu îmi pierd vocea! În momentul în care voi vedea că, chiar dacă îmi merge vocea și mă pot prezenta pe scenă, dar când voi vedea că publicul nu mă va mai aplauda, atunci va fi foarte dureros.

Îmi e groază de acel moment, așadar m-am pregătit să mă retrag frumos. Eu aș vrea să mai dureze până atunci. Sper să fiu la fel de prezentă pe scenă!”, a spus Mioara Velicu pentru playtech.ro.

Mioara Velicu, complexată de cum arată

În același interviu, Mioara Velicu a mai spus că are complexe cu privire la aspectul fizic, cu toate că este lăudată fix pentru acest lucru.

“Nu m-am considerat niciodată frumoasă și de fiecare dată am complexe. Fiecare om, la vârsta asta, nu poate să arate extraordinar de bine. Aș arăta doar dacă m-aș tuna.

Foarte bine că vedetele își fac fel de fel de îmbunătățiri, pentru că se prezintă pe scenă și lumea trebuie să te vadă, să fii frumos. Nimeni nu vrea să te vadă cocârjit de spate, trebuie să ai o prezență scenică extraordinară.

Eu am de toate, am sănătate, am concerte, dar am și riduri, pentru că asta e viața. Ce să fac? Dacă lumea mă place așa, de ce nu m-aș prezenta așa?”, a mai spus interpreta de muzică populară.