Mioara Velicu, despre semnele pe care le primește de la soțul ei decedat

În cadrul unui interviu de excepție, artista de muzică populară Mioara Velicu și-a deschis sufletul și a vorbit despre semnele pe care le-a primit de la soțul ei, marele campion la lupte greco-romane Nicolae Martinescu, după ce s-a stins din viață. Vedeta a explicat cum a interpretat ea acele semne și care crede ea că este motivul pentru care soțul ei îi apare în vise. Vă amintim că Mioara Velicu este văduvă de 11 ani de zile.

De exemplu, într-o noapte, Mioara Velicu a visat că soțul ei era în bucătărie și îi cerea penene, așa că ea a dat de pomană pepene.

„Eu, spre exemplu, am avut un vis atunci când bărbatul meu s-a prăpădit. L-am visat că a venit, eram în bucatrie. El era un mare carnivor, a fost marele campion Nicolae Martinescu la lupte greco-romane. L-am visat și i-am spus: <<Nicule, vino să mănânci friptură, ți-am pregătit.>> El mi-a spus că vrea o felie de pepene, iar atunci când am făcut pachete și am dat de pomană, am cumpărat și pepene”, a povestit artista de muzică populară în cadrul unui interviu acordat pentru Antena Stars.

Mioara Velicu și-ar dori să îl viseze pe soțul ei mai des

Potrivit spuselor sale, atunci când visezi un om mort trebuie să dai de pomană pentru sufletul său. Artista de muzică populară a spus că a respectat acest obiecei creștin mereu și că își dorește și ca fiica ei să îl respecte.

„Atunci când visezi pe cineva trebuie să dai de pomană, așa este la noi, în Moldova. Poate vrea ceva. Dau ce îi place cel mai mult de pomană. Faptul că visezi pe cineva, îți iei este dor, ori îi este lui dor. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că de mine are cine să aibă grijă, așa cum am și eu grijă de cei plecați dintre noi și păstrez obiceiurile și tradițiile din Moldova. Am învățat-o și pe fata mea să facă la fel când eu nu voi mai fi. Eu am făcut cât sunt în viață”, a spus vedeta.

Spre final, ea a recunoscut că și-ar dori să îl viseze mai des pe soțul ei.

„Mi-aș fi dorit ca bărbatul meu să spună ce trebuie să îi mai dau, ce trebuie să mai fac, să îmi spună dacă este supărat, mi-aș fi dorit.”, a zis Mioara Velicu.